Palermo non scema festival, al Teatro Agricantus gli spettacoli per ridere e riflettere

Il salotto del “Palermo Non Scema Festival”, allestito dal Teatro Agricantus di Palermo in via XX Settembre nel tratto compreso tra via Giuseppe La Farina e piazza Goffredo Mameli, questa settimana ospiterà due spettacoli.

Si parte giovedì 7 alle ore 20.30 con “Fiato di madre” (repliche sabato 9 e domenica 10 luglio alla stessa ora) un grande classico di e con Sergio Vespertino che, accompagnato dalla fisarmonica di Pierpaolo Petta (autore delle musiche originali), riuscirà a rievocare in ogni siciliano i ricordi della mamma, una matrona che troneggia amorevolmente sulla vita di ogni siciliano, quasi una figura mitologica, capace di rievocare ricordi. Uno spettacolo già proposto più vole nella programmazione dell'Agricantus ma da vedere e rivedere ancora per ritrovarsi ancora una volta a ridere di gusto su tutte le piccole cose (e le grandi follie) che hanno segnato l'infanzia di tutti quelli che sono stati ragazzi del sud. “Fiato di madre” replicherà ancora in agosto, dal 18 al 23.

Venerdì 8 luglio alle ore 20.30 saliranno sul palco open air del “Palermo Non Scema Festival” Carrozza & Le Esse con la commedia brillante “Esse”, un inno alle donne e al loro ancestrale universo. “Esse”, scritto e diretto da Valeria Martorelli, è l'iniziale delle cinque protagoniste - Sonia, Sarina, Sciantal, Samantha e Sissy interpretate da Maria Grazia Saccaro, Gisa Messina, Manuela D'Aniello, Liliana Bernardo, Giovanna Carrozza - oltre che il pronome femminile plurale.

Queste cinque donne, parecchio diverse tra loro per età, provenienza e cultura, si ritrovano insieme nella sala d'aspetto del reparto di ginecologia di un ospedale: superate le prime ed inevitabili reticenze, sono costrette ad una conoscenza forzata per via dell'attesa. Per ammazzare il tempo raccontano con slancio e passione il loro essere donna, passando in rassegna tutti quegli argomenti che accomunano mogli, madri, amanti, donne in carriera. Ne nascerà un incalzante botta e risposta, in cui non mancheranno di punzecchiarsi anche con un pizzico di cattiveria, ma che alla fine le porterà a ritrovarsi solidali tra loro, a fare quadrato su un aspetto ombroso delle loro vite che, inaspettatamente, le accomuna tutte. “Esse” è un omaggio alle donne di ogni tempo, spesso piccole, a volte fragili, ma comunque con le spalle grandi.

Anche quest'anno il Teatro Agricantus intende restituire alla città uno spazio in cui la cultura possa tornare a vivere e ad allietare le giornate di chiunque abbia voglia di incontrarsi nuovamente in quello spazio magico ed insostituibile che è il teatro. Fino ai primi di ottobre il teatro diretto da Vito Meccio manterrà viva un’area urbana generalmente poco valorizzata attraverso la riscoperta dello spettacolo dal vivo.

Il “Palermo Non Scema Festival” è anche green, attento a ridurre al massimo l’impatto ambientale. Per questo motivo l'allestimento esterno usufruirà solo di un’illuminazione essenziale, al fine di ridurre il consumo energetico, e di un impianto audio rispettoso delle leggi in materia di inquinamento acustico. Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana - Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dal Ministero dei Beni Culturali che ne riconosce il ruolo artistico, culturale e sociale.