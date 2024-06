Palermo noir, torna il walking tour alla scoperta dei luoghi della cronaca nera

Un walking tour alla scoperta dei luoghi della città in cui si sono svolti fatti misteriosi, molti dei quali rimangono ancora oggi pieni di enigmi ed interrogativi. Palermo noir si svolge principalmente tra il quartiere del Capo e quello della Kalsa seguendo un percorso che attraversa i luoghi dove si svolsero omicidi e crimini, tra misteri irrisolti e segreti mai celati.

Le storie dei roghi dell’inquisizione, la vecchia dell’aceto, la leggenda della spada di Matteo Bonello, omicidi di mafia, come l’uccisione di Joe Petrosino e altre storie a tinte fosche. Il passato meno conosciuto di questa bellissima città dalle mille storie e che non è soltanto Arabo-Normanna o Barocca. Un tour misterioso, trepidante e che ti terrà col fiato sospeso dall'inizio alla fine. Prenotazione obbligatoria sul sito di Sicilia in tour.