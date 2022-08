Palermo misterica: una passeggiata tra magia, mistero ed esoterismo

3 euro soci Tacus (5 euro per i non tesserati)

Antichi rituali, formule incantatorie e significati magico-simbolici, tramandati da generazioni a generazioni, che trovano origine in un passato assai lontano al centro di "Palermo misterica. Magia, mistero ed esoterismo”, la passeggiata raccontata storico-antropologica ideata e proposta dall'associazione Tacus arte integrazione cultura che ripercorre le forme magico-religiose della cultura popolare siciliana.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 21 a Villa Bonanno. Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 3 euro per i soci Tacus e 5 euro per i non tesserati). La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi al 320.2267975 (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).

Nota bene: il tour è un racconto itinerante, un evento culturale a carattere divulgativo, da non intendersi come una visita guidata. Non sono previsti ingressi a siti monumentali e/o affini. L’adesione all'evento è valida solo su prenotazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e/o altre cause impreviste, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Palermo Misterica" è un percorso originale ideato da Tacus arte integrazione cultura.