Palermo misterica, passeggiata raccontata tra magia ed esoterismo

Venerdì 20 gennaio, Tacus ripropone "Palermo Misterica", la passeggiata su simboli, forme e linguaggi della magia popolare siciliana; un'analisi storico-antropologica tra antichi rituali e formule incantatorie.



La partecipazione è valida solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente al 3202267975 (anche via WhatsApp. Ai fini della prenotazione non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).



N.B.: L'evento è un racconto itinerante da non intendersi come visita guidata. Non sono previsti ingressi e si articolerà in esterna e su piano strada. Data e orari indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, condizioni meteo avverse o altre cause impreviste, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.



Raduno: Villa Bonanno | ore 20:45

Contributo: €3 soci TACUS - €5 non soci