Magia ed esoterismo, torna la passeggiata alla scoperta della "Palermo misterica"

Una serata sulle tracce di linguaggi, simboli e pratiche magico-religiose della cultura popolare siciliana, ricca di suggestioni, spesso in sospeso tra superstizione e credenza; una passeggiata raccontata storico-antropologica, nelle arterie del centro storico cittadino, alla scoperta di riti propiziatori, divinazioni, oggetti, gesti e formule incantatorie tramandate di generazioni in generazioni, che trovano origine in un passato assai lontano.



La partecipazione è valida solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente al 320.2267975 (anche via WhatsApp indicando titolo evento, nome e cognome, numero di partecipanti e recapito telefonico attivo. Esempio: "Palermo misterica - Mario Rossi - 2 pax - Tel. +379 xxx xxx").



N.B.: l'evento è un racconto itinerante, un evento culturale a carattere divulgativo da non intendersi come visita o tour guidato; non prevede ingressi e si articolerà in esterna e su piano strada. Data e orari indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o altre cause impreviste, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.



Raduno alle ore 21 a Villa Bonanno. Previsto contributo di 4 euro per i soci Tacus, 5 euro per i non soci. Prenotazione obbligatoria