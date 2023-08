Eros, vizi e case chiuse: torna la passeggiata "a luci rosse" sui luoghi della prostituzione

Un itinerario storico antropologico che analizza storia ed evoluzione del "mestiere più antico del mondo". Dalle veneri ericine alle iconiche lucine rosse, una storia complessa e affascinante che analizza, tassello dopo tassello, consuetudini e costumi sessuali di un popolo. Un viaggio che si snoda nel cuore del centro storico - da piazza San Domenico al celebre vicolo Marotta - ripercorrendo i luoghi, noti e meno noti, del proibito palermitani. Aneddoti, curiosità e testimonianze di vita vissuta che raccontano di passioni segrete e amori clandestini, pratiche amatorie, discriminazione e subalternità sociale.



La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi al 3202267975 (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, nome e cognome, numero partecipanti e recapito telefonico di riferimento. Esempio: “Palermo a luci rosse – Mario Rossi – 2 pax – Tel. +379 xxx xxx”. Ai fini della prenotazione, non sarà considerato valido il “parteciperò” all'evento Facebook).



N.B.: l'evento è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata o tour turistico. L'itinerario non prevede ingressi a siti monumentali e/o affini né descrizioni di carattere artistico - architettonico. Data e orario indicati sono suscettibili di variazioni. In caso di meteo avverso, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e/o altre cause impreviste, lo staff si riserva di modificare/annullare l’evento dandone comunicazione tempestiva.



Raduno: piazza San Domenico ore 21



Prenotazione obbligatoria.