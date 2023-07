Palermo a luci rosse, torna la passeggiata raccontata tra eros e case chiuse

Una Palermo licenziosa e maliziosa, fatta di passioni clandestine, meretrici, donne di malaffare, lenoni e case chiuse. Venerdì 21 luglio torna Palermo a luci rosse, la passeggiata raccontata sulla storia e i luoghi della prostituzione a Palermo, arricchita da racconti, aneddoti e tante curiosità sull'evoluzione di un vero e proprio fenomeno sociale, sui costumi sessuali della Sicilia e sulla condizione femminile dentro e fuori le case di tolleranza.



La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, nome e cognome, numero di partecipanti e recapito telefonico attivo. Esempio: "Palermo a luci rosse - Mario Rossi - 2 pax - Tel. +379 xxx xxx". Ai fini della prenotazione non sarà considerato valido il "parteciperò" all'evento Facebook).



N.B.: l'evento è un racconto itinerante da non intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e si svolgerà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.



Raduno: Piazza San Domenico ore 21



Prenotazione obbligatoria.