Palermo incanto, musiche e visioni a Palazzo Costantino

Palazzo Costantino, maestosa dimora settecentesca simbolo di Palermo e dei suoi fasti barocchi, dal 10 al 17 luglio sarà il set di una rassegna esclusiva di suoni e visioni, dal titolo "Palermo InCanto", con alcuni dei musicisti e degli artisti più significativi della scena locale e non solo. Ogni sera, dalle 18 a mezzanotte, i visitatori potranno entrare gratuitamente "dentro" i Quattro Canti, per godere di un’esperienza immersiva, estetica e vitale. Ingresso gratuito. L'evento è organizzato da MainOFF Festival, Qmedia, Sinergie Group, Santamarina Bistrot e Scecco in Discesa. Main sponsor: Colomba Bianca e Barrale Arredi.

Il programma

mercoledì 10: Emiliano Pennisi (live set)



giovedì 11: Federico Ippolito e Peppe Palermo (dj set)



venerdì 12: Gaetano Dragotta (live set) + Dottor Nikolai (dj set)



sabato 13: Mapa & Camallo dj set + inaugurazione della mostra QUATTROCANTESIMO a cura di Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona (fino al 15 luglio)



lunedì 15: Curramore (live) + Contessina (dj set)



martedì 16: Ornella Cerniglia (concerto per pianoforte) + Dottor Nikolai (dj set)



mercoledì 17: G-Blaster (dj set) + Davide Santacolomba (concerto per pianoforte)