"Palermo in rosa", al via la corsa per la lotta alle violenze sulle donne e contro i femminicidi

La Palermo in Rosa è una ludico motoria non competitiva a passo libero di 5 km all'interno del meraviglioso parco della Favorita. La mission della manifestazione è incentrata sulla lotta alle violenze sulle donne e i femminicidi.

L’appuntamento è fissato davanti il Museo Pitré (accanto la Palazzina Cinse) domenica 5 novembre alle ore 10.00, seguirà un warmup con Davide Impallomeni e alle ore 11.00 prenderà il via la corsa per “dipingere la Favorita di rosa”. La Palermo in Rosa ricade all’interno de “La Domenica Favorita” in partnership con Mangia's Resort.

Iscrizioni presso Tecnica Sport - Via Aquileia n. 34F Palermo. Iscrizione + T-shirt tecnica dedicata da indossare il giorno della manifestazione € 7.00, oppure il giorno dell’evento sino a esaurimento scorte. L’evento è un’organizzazione della Now Team A.S.D.