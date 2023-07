Palermo in danza, la quattordicesima edizione va in scena a Villa Pantelleria

Una settimana piena di danza. In cui Palermo si scopre nuovamente capitale internazionale. C’è tutto questo dietro l’edizione numero quattordici di “Palermo in danza”, lo stage internazionale sull’arte della danza progettato, ideato e diretto da Santina Franco, dal 28 agosto alle 9,30 al 3 settembre al Parco Villa Pantelleria in vicolo Pantelleria 10, traversa di viale Strasburgo a Palermo.

Centinaia di allievi, con maestri coreografi, docenti e direttori di prestigiose accademie e compagnie da tutta Europa, si metteranno a confronto, attraverso corsi di danza classica e neoclassica, danza contemporanea e musical. Per la danza classica e neoclassica, a insegnare ai presenti ci saranno: la docente dell’Accademia Teatro dell’Opera di Vienna Caterina Mantovani, il docente dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano Walter Madau, il direttore della John Cranko Schule di Stoccarda Tadeusz Matacz, il direttore e coreografo della Lyrical Dance Company di Firenze Alberto Canestro, il direttore dell’Academie Danse Princesse Grace di Montecarlo Luca Masala, il docente della Scuola Teatro dell’Opera di Roma Alessandro Molin.

Per i corsi di danza contemporanea a insegnare saranno: il danzatore dell’Ivgi&Greben Dance Company Olanda Gaetano Tricomi, i direttori della Compagnia Nati Scalzi di Reggio Emilia Tommaso Monza e Carla Rossi Valli, la coreografa freelance proveniente da L’Aia in Olanda Aya Misaky, dal Tanztheater Wuppertal Pina Bausch ci sarà Fernando Suelz Mendoza, il direttore Ivgi&Greben Dance Company Olanda Uri Ivgi e il coreografo e insegnante Freelance della Forsythe Company Basilea Brigel Gjoka. Il docente del corso di musical sarà Giuseppe Galizia, performer musical e direttore di Area Danza a Milano. Per informazioni e per iscriversi mandare una mail o a palermoindanzastage@libero.it o a santinafranco23@icloud.com.