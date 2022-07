“Palermo festival”, al via la VII edizione: la danza è di scena al Teatro Jolly

Domenica 10 luglio alle ore 18:00 al Teatro Jolly di Palermo, si terrà il 7° concorso nazionale di danza classica e moderna per solisti, gruppi e passi a due, organizzato dall’associazione culturale “Palermo Festival” presieduta da Roberta Basile.

Sabato 9 e domenica mattina 10 luglio, in occasione del 13° progetto stage studio “Palermo Festival”, i danzatori di numerose scuole di danza parteciperanno agli stage formativi presso la scuola di danza Koreos di Simona Scalici e il Teatro jolly.

Domenica 10 luglio la serata di Gala.

Sul palcoscenico i ballerini di numerose scuole di danza del territorio nazionale si esibiranno nelle loro discipline con coreografie che saranno giudicate da una commissione composta da esperti e tecnici del settore. In giuria la ballerina e coreografa Mediaset Maria Zaffino, il danzatore e coreografo internazionale, giudice e docente nei più grandi concorsi e stages internazionali Damiano Bisozzi, il maestro Giovanni Rosaci che è stato Primo Ballerino al Teatro dell'Opera di Roma e docente presso la Scuola del Teatro dell'Opera di Roma e Alex Atzewi coreografo internazionale, docente e fondatore della Compagnia Atzewi Dance Company.



Durante la serata finale, che sarà presentata dalla giornalista Anna Cane, solisti, gruppi e passi a due saranno premiati nelle loro categorie e discipline. La manifestazione nasce con l’intento di valorizzare e promuovere i talenti locali e ai più meritevoli secondo la giuria saranno assegnate borse di studio e inviti ad audizioni internazionali che permetteranno ai danzatori di curare stili e perfezionare tecniche con insegnanti e ballerini professionisti.

Tra le numerose borse di studio in palio, anche quella che permetterà ai talenti individuati la possibilità di frequentare il Conservatorio di Madrid e il Teatro Golden di Roma. Saranno assegnati inoltre i prestigiosi “Premio Giuria Palermo Festival” e “Premio presenza scenica Marco Garofalo” in ricordo del noto coreografo scomparso nell’aprile 2018 che ricopriva il ruolo di vicepresidente dell’associazione Palermo Festival. Si ringraziano per la collaborazione Trattoria Carmen (Via Evangelista Torricelli, 16 – Palermo) e il fotografo Riccardo Zacco.

Ingresso su invito.