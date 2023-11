Palermo Felicissima, a Palazzo Bonocore una mostra riporta tutti ai tempi dei Florio

Palazzo Bonocore apre al pubblico dal 1° dicembre per diversi mesi: un primo capitolo, a cui ne seguiranno altri, legato alla storia della città, ma indagata in maniera nuova e 4.0. Si chiama "Palermo Felicissima" ed è una mostra interattiva e cross-mediale, nata dalla collaborazione tra CoopCulture e Odd Agency che unisce tecnologie avanzate e installazioni immersive per permettere al visitatore di interagire con un grande archivio di informazioni, per scoprire luoghi, persone, eventi, architetture.

La storia

L’esperienza inizia qui, da una timeline illustrativa dei principali fatti avvenuti a Palermo, e nel mondo, tra il 1870 e il 1914. Servirà per orientarsi all’interno della Belle Époque e di tutti quegli avvenimenti che la caratterizzano. Gli eventi saranno suddivisi per nuclei tematici che ricalcano quelli delle sale espositive della mostra: Architettura e Urbanistica, Economia, Società.

1. Architettura e urbanistica

Installazioni interattive mostreranno le maggiori opere architettoniche della Palermo Felicissima, altre racconteranno le trasformazioni urbane della città tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento: il taglio di via Roma, la costruzione dei grandi teatri, la nascita di via Libertà. Postazioni touch screen e schede “fisiche” permetteranno di navigare tra la vita e le opere dei maggiori esponenti dell’Art Nouveau e dello stile Liberty nell’architettura e nell’arte.

2. Economia e società

Un grande tavolo interattivo mostrerà i settori che hanno caratterizzato lo sviluppo economico ed industriale di Palermo e, più in generale, della Sicilia occidentale (le tonnare, l’estrazione dello zolfo, la produzione del Marsala, il settore bancario e assicurativo, trasporti navali, design di prodotto). Ai fatti che invece riguardano i fenomeni di costume come gli eventi, la moda, gli sport, le curiosità sulle vite dei personaggi di spicco, saranno dedicate due postazioni con libri interattivi che si popoleranno di testi, foto e animazioni. Ci sarà anche un libro di ricette d’epoca, che ripropone quelle che Matilde Incorpora ritrovò in uno scantinato, tra “cataste di legno, scatoloni, bauli e colli di ogni tipo”: libretti dai fogli Ingialliti dove, vergate con calligrafia ottocentesca, fanno bella mostra di sé 76 ricette del nonno di suo nonno, Giuseppe Incorpora, uno dei padri della fotografia italiana”. Ne è nato un libro, Il Fotografo cuoco - diario gastronomico di Giuseppe Incorpora. È il primo spunto che porterà alla digitalizzazione dell’intero patrimonio fotografico degli Incorpora.

3. Film animato

Non si può parlare di una Palermo Felicissima senza fare riferimento alla famiglia Florio. Il team artistico di Odd Agency ha realizzato un film d’animazione sull’epopea della famiglia, che sarà proiettato su un grande schermo curvo ed immersivo. Dall’arrivo di Paolo e Ignazio Florio da Bagnara Calabra fino all’epilogo con Ignazio Jr., l’intera vicenda sarà raccontata da una narratrice d’eccezione, l’unica vera testimone delle loro vicende.

4. Realtà virtuale: un viaggio a Palermo nel 1892

L’esperienza continua con postazioni con visori di realtà virtuale: sarà possibile fare una passeggiata virtuale nella Palermo del 1892. Il team VR di Odd Agency ha ricostruito fedelmente il percorso che va da piazza Verdi a piazza Castelnuovo, proponendo gli scenari dell’epoca. Il Teatro Massimo in costruzione, piazza Regalmici prima delle trasformazioni novecentesche, la scomparsa piazzetta Milazzo e, soprattutto, i padiglioni della grande Esposizione Nazionale del 1891/1892.

5. La raffinata Art Nouveau

Una stanza immersiva trasporterà il visitatore in un viaggio multi sensoriale che celebra l’estetica floreale e raffinata dell’Art Nouveau: una proiezione a 360° che darà vita ad un caleidoscopio di colori vivaci e forme sinuose.