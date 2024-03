Recital, libri, degustazioni e laboratori per bimbi: gli eventi di marzo della "Palermo Felicissima" a Palazzo Bonocore

Pare un albero dalle innumerevoli ramificazioni: Palazzo Bonocore punta a divenire sul serio uno dei nuovi hub culturali della città, e per questo propone un programma con appuntamenti che possano accontentare tutti, grandi e piccini, intellettuali, buongustai o semplici curiosi. Si va a Palazzo Bonocore per un recital di poesia, per ascoltare un autore, per assaggiare un vino del territorio e, perché no, per imparare a giocare a scacchi o gustare piatti ispirati alla Palermo della Belle Epoque, affacciati sulle candide statue della Fontana della Vergogna. Dopo un bel debutto a febbraio con parecchi sold out, Palazzo Bonocore è pronto per la rassegna di marzo curata da CoopCulture e cuce insieme direttrici differenti: se da un lato continua UN//plugged, il cartellone di recital teatrali e musicali, in collaborazione con il collettivo di artisti Genìa; dall’altro si avvia un progetto sulle eccellenze del territorio con Wine Sicily, leader nel settore della valorizzazione delle cantine e della cultura del vino in Sicilia. Si può visitare la mostra interattiva dedicata a Palermo Felicissima, curata da OddAgency, che farà da filo conduttore per diverse delle esperienze proposte: in soli cento giorni di apertura, ha già collezionato un numero importante di visitatori.

Andiamo per ordine: quattro gli appuntamenti di UN//plugged, si inizia mercoledì 6 marzo con “5discorsiXdistruggereMe” con Margherita Ortolani e Roberto Cammarata, impegnati in 5 testi, 5 poesie … 5 apparizioni, per poi scomparire nuovamente nel nulla. Il 16, “Sipario”, un esperimento nuovo ideato da Tea Bruno: un gioco da tavolo basato sull’improvvisazione, ognuno può essere scelto per interpretare una scena secondo copione. Il 21 marzo, “Jukebox delle parole”, un format già noto di Preziosa Salatino che reciterà versi o racconti scelti dal pubblico; infine il 28 marzo, “Con • Chord”, viaggio melodico che nasce dall’incontro tra la cantautrice italo-cinese Yulan e l’arpista Roberta Casella. Due le presentazioni di libri: venerdì 22 marzo, Elio Sanfilippo parlerà del suo "C'era una volta la DC. Una storia tra Chiesa, popolo, Mafia" (Area Navarra). E il 29 marzo, Agata Bazzi discuterà del suo volume "La luce è là", viaggio nella città a cavallo tra Ottocento e Novecento, seguendo il filo della famiglia di imprenditori di origine tedesca, Ahrens; e si potrà scoprire la Palermo Felicissima di quegli anni visitando la mostra interattiva (biglietto ridotto 5 euro). Legato alla Palermo Liberty anche un laboratorio creativo per i più piccoli (tra 5 e 10 anni) in programma la mattina di sabato 9 marzo. Continuano anche tutti i giovedì (dalle 15 alle 16) le lezioni di scacchi (l’open day è stato sold out): imparare a muovere pedoni e alfieri, cavalli e regine e alla fine mettere in difficoltà il re. A cura dei professionisti di Matti per gli scacchi.

Un progetto a parte è legato alla Caffetteria Bonocore e ai sapori e vini del territorio: è declinato su tre direttrici. Ogni sabato, aperitivo serale e degustazione di etichette siciliane, dalla provincia palermitana al terroir lavico sull’Etna, al Marsala liquoroso. La domenica si potrà pranzare (3 e 31 marzo) provando ricette autentiche della Sicilia fin de siècle. A cura di Bisso Bistrot. Oppure scegliere la formula masterclass di Wine Sicily + brunch (10, 17 e 24 marzo): si assaggeranno prodotti del territorio in abbinamento alle etichette di una cantina siciliana. Inizia il 10 marzo, Cantine Pellegrino.

Info e costi: www.palazzobonocore.it

Programma

UN//PLUGGED | Letture, performance e musica

Mercoledì 6 marzo ore 19

"5discorsiXdistruggereMe" con Margherita Ortolani e Roberto Cammarata

5 testi, 5 poesie, 5 apparizioni che affiorano da un «al di là» qualsiasi e prendono parola per dire le cose più segrete e poi scomparire nuovamente nel nulla.

Sabato 16 marzo ore 18

“Sipario”, gioco da tavolo di improvvisazione teatrale con Tea Bruno

Tea Bruno condurrà la serata: a giro il caposquadra di ogni tavolo pescherà una carta e sceglierà l’interprete per improvvisare la scena secondo copione che gli altri giocatori dovranno indovinare.

Giovedì 21 marzo ore 19.30

Jukebox delle parole di e con Preziosa Salatino

Modello juke-box: una performance interattiva in cui gli spettatori hanno la possibilità di scegliere fra diversi argomenti, ad ognuno è associata una poesia o un racconto che viene recitato al pubblico.

Giovedì 28 marzo ore 19.30

Con • Chord con Roberta Casella e Yulan

Un viaggio melodico che nasce dall’incontro tra la cantautrice italo-cinese Yulan e l’arpista Roberta Casella, percorrendo stili, epoche e culture diverse, abbracciando la storia delle due musiciste.

Libri

Venerdì 22 marzo ore 17.30

Presentazione del libro "C'era una volta la DC" di Elio Sanfilippo. Sarà presente il sindaco Roberto Lagalla. Ingresso gratuito.

Venerdì 29 marzo ore 18

Presentazione del libro "La luce è là" di Agata Bazzi che ne discuterà con Luca Pintacuda e Fabrizio Pedone di OddAgency. Ingresso gratuito. Visita alla mostra "Palermo Felicissima" (biglietto: 5 euro).

Bambini

Sabato 9 marzo ore 10.30

Alla scoperta di una Palermo Felicissima

La Belle Époque raccontata ai più piccoli, visita didattica e laboratorio creativo ispirato al Liberty per piccoli artisti fantasiosi. Per bambini tra 5 e 10 anni

Scacchi

"Matti per gli scacchi" | Lezioni di scacchi a Palazzo Bonocore

Dal 29 febbraio al 23 maggio, tutti i giovedì dalle 15 alle 16

Il corso è tenuto dall’associazione sportiva Matti per gli Scacchi, composta da professionisti, istruttori, arbitri, pedagogisti ed appassionati, iscritti nelle federazioni italiane scacchistiche, con la mission di promuovere il gioco degli scacchi come pratica educativa e di socializzazione.

I pranzi della Palermo Felicissima

Domenica 3 e 31 marzo, due turni: ore 12.45 e ore 14. La Caffetteria Bonocore, in collaborazione con Bisso Bistrot, propone un ciclo di incontri a tema culinario e alcune ricette per scoprire i sapori autentici della Sicilia fin de siècle. Costo 30 € bevande escluse

Wine Sicily Bonocore Experience

Domenica 10, 17 e 24 marzo. Dalle 12 masterclass > dalle 13.30 brunch + live music. Tre Masterclass seguite da altrettanti brunch domenicali, curate da Wine Sicily: saranno dedicate ai vini siciliani e alla degustazione di prodotti tipici del territorio abbinati alle etichette. Visita alla mostra Palermo Felicissima. Inizia il 10 marzo Cantine Pellegrino. Fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info e prenotazioni su www.coopculture.it.

Degusta Bonocore

Ogni sabato dal 2 al 30 marzo: dalle 18.30 alle 20.30 degustazione di selezionati vini siciliani nella Caffetteria Bonocore, affacciata su piazza Pretoria. Dalla provincia palermitana alle terrazze laviche sull’Etna, senza dimenticare le degustazioni di Marsala. Visita alla mostra Palermo Felicissima. Ingresso gratuito.