"Palermo esotica": dal Parco d'Orleans al palmeto di Villa Bonanno

Un’esperienza particolare, un viaggio dentro la botanica del passato che arria fino ai giorni nostri, la costruzione dei giardini e delle ville nella città come patrimonio storico che racconta un viaggio tra le specie arboree esotiche che venivano importate dal Mediterraneo e diventavano oggetto di ammirazione ma anche di studio e di sfarzo d potere.



Partendo dal Parco d’orleans sicuramente uno degli esempi di un’epoca lontanissima: creato nel 1797 da Ferdinando IV di Borbone, che lo utilizzò come luogo di ricerca botanica per specie di origine esotica e dal 1810 al 1814 l'adiacente palazzo fu la residenza di Luigi Filippo d'Orléans in esilio, futuro re di Francia.



Nel 1955 la Regione - che l'ha destinata all'attuale sede della Presidenza della Regione Siciliana – acquistò l'area che divenne proprietaria di questo piccolo gioiello con alterne vicende. Appena più avanti quello che tutti i palermitani ammirano passando da Porta Nuova è il Palmento antistante il Palazzo Reale, uno spazio verde dove si conservano anche alcuni piccoli tesori d’arte di architettura che spuntano nascosti tra le siepi e sotto gli ombrelli degli alti fusti che coprono l’area pubblica di Villa Bonanno.



Siamo nel nucleo più antico di Palermo, risalente all’età punica, ma qui sembra di trovarci proprio in Africa: la villa viene inaugurata nel 1905 - intitolata a Pietro Bonanno, politico palermitano di inzio del XX° secolo - sorge dove prima l’area si chiamava “Piano del Palazzo”, posta infatti di fronte al lato orientale del Palazzo dei Normanni. Prese il nome di Piazza della Vittoria, In ricordo della vittoriosa insurrezione antiborbonica del 17 luglio 1820. Nella parte più bassa resti del successivo periodo romano, di importanti abitazioni risalenti al primo sec. d.C., che raccontano una città davvero antichissima. Questo percorso dedicato ai luoghi che nel verde pubblico raccontano un quadro urbano dove il verde è il colore dominante e narrano epoche e vicende legate alle passeggiate, ai momenti di svago e luoghi di incontro.



INFO UTILI PER PARTECIPARE

Appuntamento ore 10,45.

punto di partenza: ingresso parco d’Orleans

Arrivo: Villa Bonanno

Durata 1,30 - percorso facile adatto a bambini

Parcheggi nelle vicinanze: Piazza Indipendenza; Corso Calatafimi



NOTE ITINERARIO

itinerario guidato con audio guida amplificata.

visita guidata con guida turistica abilitata

degustazione



prenotazione obbligatoria fino a raggiungimento numero consentito: info_initinere@libero.it