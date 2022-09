Inferno, Purgatorio e Paradiso: viaggio allegorico tra i vicoli della Palermo dantesca

Una domenica sulle tracce di Dante e della sua Commedia. Nuovo appuntamento, domenica 2 ottobre, con Palermo Dantesca, il percorso originale ideato da Tacus e ispirato ad una delle opere letterarie più grandi di tutti i tempi. Cosa sarebbe successo se Dante fosse vissuto ai giorni nostri e avesse ambientato la sua Commedia nella città di Palermo? Quali luoghi avrebbero ospitato inferno, purgatorio e paradiso e quali personaggi sarebbero finiti tra le spire dei suoi terribili gironi?



Attraverso i vicoli del centro storico, un racconto itinerante di ricostruzione antropologica, storica e letteraria dell'universo dantesco e di indagine sul senso nascosto delle parole del Sommo Poeta; un viaggio allegorico nel cuore della città capace, da sola, di rappresentare metaforicamente Inferno, Purgatorio e Paradiso e che si presta ad una immaginifica ascesi, dall'Inferno della Vucciria all'estasi della Cattedrale.



N.B.: il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente al 3202267975 (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" sull'evento Facebook). Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.



Raduno: Piazza San Domenico ore 16



Prenotazione obbligatoria.