Palermo dal mare, un tour in barca realizzando diari di viaggio con la tecnica dell'acquerello

“Palermo dal Mare”, tappa del Fabriano Festival del Disegno, è giunto alla sua quinta edizione e salpa dai porti di Cefalù e Palermo l’1 e 2 e l’8 e 9 ottobre 2022. Lo scopo del Festival è far prendere le matite, penne e pennelli all’unisono in tutta Italia, a coloro i quali amano disegnare, anche a chi crede di non esserne in grado, per dare libero sfogo alla creatività. BCsicilia offre l’opportunità di farlo in un modo diverso “…dal Mare”. Sono aperte le iscrizioni, per aderire occorre scrivere a: segreteria@bcsicilia.it, palermodalmare@gmail.com.

“Palermo dal Mare” è un laboratorio galleggiante di immagini e parole, che permetterà ai partecipanti di illustrare le città di Palermo e Cefalù dal mare osservandone la costa e realizzando diari di viaggio eseguiti con la tecnica dell’acquerello. Il progetto promosso da BCsicilia, associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, è ideato e curato da Valeria Di Chiara e Maria Catena Sardella all’interno del “Fabriano Festival del Disegno 2022”.

L’iniziativa, della durata di due weekend, prevede la narrazione con immagini e parole in modo personale del rapporto della città con il suo mare e si articolerà in tre fasi: una fase propedeutica di presentazione del progetto e due diversi momenti di illustrazione e narrazione in barca, uscite giornaliere della durata massima di 4 ore, e la successiva esposizione degli elaborati come fase finale delle due esperienze artistiche. Obiettivo finale: rappresentare la costa con luce di provenienza diversa e illustrare i golfi, le città, i rilievi, le isole, i palazzi, le cupole, i giardini, le banchine, le marine, le navi, il cielo, il mare e la terra da una prospettiva insolita, dal mare.