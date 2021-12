"Palermo curtigghiara", tour tra intrighi e pettegolezzi della Palermo aristocratica e popolana

Domenica 19 Dicembre, alle 10:30, appuntamento con "Palermo Curtigghiara" - l'origine - il primo tour che è stato sulla bocca di tutti!



Dopo il successo delle settimane precedenti, possiamo dirlo apertamente, il 'curtigghio' a Palermo non manca mai! Palermo Curtigghiara - l'origine - torna nuovamente, per farvi scoprire una parte nascosta delle storie che hanno coinvolto il capoluogo siciliano.



Partiremo da Porta Nuova per raggiungere piazza “della vergogna”, tra palazzi monumentali, giardini, chiese e conventi, vi sveleremo i vizi dei Viceré e le cospirazioni di palazzo, i palpiti della Corona e i segreti delle monache, in un accattivante turbinio di aneddoti curiosi e storie piccanti. Un itinerario nel cuore del centro storico della città alla scoperta della corsa delle bagasce, dell’amore fedifrago del viceré Colonna e della bella Eufrosina, dai veleni delle fattucchiere alle travolgenti passioni delle monache di clausura. Il tutto senza tralasciare il valore del patrimonio storico e architettonico entro il quale ci muoveremo.



Il tour sarà condotto da Guide Turistiche abilitate e sarà svolto nel rispetto delle norme a tutela della salute del cittadino. La partecipazione prevede una quota di 10 EURO A PERSONA per la guida abilitata che vi accompagnerà;

Prenotazioni alla mail: esplorasitisicilia@gmail.com

- Appuntamento alle 10:10 a Porta Nuova (lato Piazza Indipendenza);

- Durata della visita due ore circa;

- Minori di 10 anni gratuiti, minori dai 10 anni al 50%;

- Non è necessario il green pass perché non si visitano luoghi al chiuso;

- É obbligatorio l'uso della mascherina, del gel disinfettante per le mani, e il rispetto del distanziamento sociale tra i partecipanti (congiunti e familiari esclusi);

- Ogni singolo partecipante si assume la responsabilità di rispettare le normative volte al contenimento del contagio da Covid-19.