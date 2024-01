Palermo "curtigghiara", la passeggiata alla scoperta di tutti gli intrighi della città aristocratica e popolana

€ 10 (riduzioni per minori)

Prezzo € 10 (riduzioni per minori)

Sabato 20 e domenica 21 Gennaio, alle 17:00, un tour per i veri appassionati di storia che vi svelerà i segreti di Palermo passeggiando lungo il suo centro storico. Si partirà da Porta Nuova per raggiungere Piazza della Vergogna. Tra palazzi monumentali, giardini, chiese e conventi, vi sveleremo i vizi dei viceré e le cospirazioni di palazzo, i palpiti della corona e i segreti delle monache, in un accattivante turbinio di aneddoti curiosi e storie piccanti.

Un itinerario nel cuore del centro storico della città alla scoperta della corsa delle bagasce, dell’amore fedifrago del viceré Colonna e della bella Eufrosina, dai veleni delle fattucchiere alle travolgenti passioni delle monache di clausura. Il tutto senza tralasciare il valore del patrimonio storico e architettonico entro il quale ci muoveremo. Il tour sarà condotto da Guide Turistiche abilitate e sarà svolto nel rispetto delle norme a tutela della salute del cittadino. Prenotazione obbligatoria email: esplorasitisicilia@gmail.com.

Dove: Appuntamento 15 min prima a Porta Nuova (lato Piazza Indipendenza)

Durata della visita: due ore circa

Prenotazione obbligatoria email: esplorasitisicilia@gmail.com

Costo: 10 euro adulti | 5 euro minori dai 10 anni | gratuito minori di 10 anni

Prossime date: sabati e domeniche di Gennaio alle 17.