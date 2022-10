Palermo Coffee Festival, in anteprima ai Cantieri Culturali il primo evento siciliano dedicato alle miscele migliori

La Sicilia del caffè è in fermento, i suoi orizzonti si allargano e la ricerca di nuove strade, sperimentazioni, esperienze sensoriali procede nella sua avanzata. È tempo di celebrarli e raccontarli con un evento che riunisca appassionati, esperti del settore e grande pubblico.

Nasce così il Palermo Coffee Festival, una manifestazione interamente dedicata al panorama degli specialty coffee che vedrà la sua prima edizione nella primavera 2023. Sabato 8 ottobre si potrà averne un primo assaggio grazie all’evento di anteprima organizzato presso i Cantieri Culturali alla Zisa da Morettino, storica torrefazione palermitana che sta portando avanti l’ambizioso progetto della piantagione sperimentale di caffè in Sicilia, insieme ad Andrej Godina e Mauro Illiano, curatori della Guida dei caffè e delle torrefazioni d’Italia e produttori del docufilm “Caffè & Vino”, con la regia di Vincenzo Lamagna.

“La premiere dell’8 ottobre – commenta Andrea Morettino - sarà dedicata alle potenzialità della nostra terra e di modelli di filiere sostenibili, con la contemporanea esplorazione di due mondi estremamente affini, ma ancora divisi da gradi di percezione e consapevolezza nettamente diversi: il mondo del caffè e quello del vino”.

“Si fa sempre più crescente nel settore caffeicolo l’esigenza di dare finalmente il giusto valore a questa bevanda, attraverso la narrazione della materia prima, la conoscenza dei processi che la riguardano, di chi li compie e dell’infinita varietà di percezioni sensoriali che può regalare. Il progetto di micro-roastery Morettino Coffee Lab unitamente ai percorsi formativi della nostra Scuola del Caffè, e al nostro impegno per la candidatura del Rito dell’Espresso italiano a Patrimonio dell’Unesco, hanno tracciato una strada in questo senso nella comunità siciliana, che va percorsa con ambizione e coraggio. Siamo fieri – continua Andrea – della collaborazione di queste settimane con le più rilevanti attività socio-culturali sul territorio come ‘La via dei Tesori’ e ‘Piano City’, con l’apertura al pubblico della nostra fabbrica museale in tutti i fine settimana di Ottobre a testimonianza del nostro senso di condivisione e di comunità. Il Palermo Coffee Festival intende dare seguito a questo percorso rigenerativo per creare una cultura diffusa del caffè anche in Sicilia.”

Attraverso un percorso di degustazioni guidate e masterclass, sabato 8 ottobre si approfondiranno dunque le similitudini tra le due filiere del caffè e del vino ripercorrendo la centralità del terroir di provenienza, la distintività dei metodi di coltivazione e di lavorazione, e le tematiche di sostenibilità ambientale in grado di valorizzare la materia prima e il territorio. Ad agevolarne il racconto al grande pubblico sarà la proiezione per la prima volta in Sicilia del docufilm “Caffè & Vino”, l’opera documentaristica firmata da Andrej Godina e Mauro Illiano, con la regia di Vincenzo Lamagna, vincitore di due premi a livello internazionale (Miglior Film Documentario dedicato al food al Festival di Mannheim e miglior documentario al Film Festival di Tirana).

Ampio spazio poi alla scoperta degli aspetti sensoriali delle due bevande: si partirà con la degustazione in anteprima assoluta del nuovo raccolto del caffè nativo siciliano, caffè 100% Arabica coltivato in Sicilia da Morettino nell’ambito del progetto della piantagione sperimentale del caffè siciliano portato avanti insieme all’Università di Palermo e all’Orto botanico. Seguirà l’assaggio sensoriale guidato delle monorigini 100% Arabica Rwanda Twongerekawa Coko Women Coffee, Ethiopia Natural Yirgacheffe Koshere e del Fine Robusta Nicaragua Finca Jorge Lagos di Morettino: tre specialty coffee che raccontano una storia di sostenibilità sociale, di ricerca per la materia prima e di cura meticolosa per il prodotto finale.

In conclusione, dopo la proiezione del docufilm “Caffè & Vino”, una degustazione sensoriale di vino e l’abbinamento guidato ai profili organolettici dei caffè assaggiati, con la degustazione di alcune delle più interessanti etichette delle cantine Tasca d’Almerita e Planeta, aziende storiche del territorio che hanno creduto e investito in modelli di filiera sostenibili e che fanno parte attiva della fondazione SOStain. “Il film documentario Caffè e Vino offre numerosi spunti di approfondimento su due filiere che in sostanza sono molto diverse ma che offrono, a uno sguardo più attento, numerose similitudini” dichiara Andrej Godina. “Il caffè in Italia sta evolvendo la sua proposta culturale al consumatore, innanzitutto grazie al lavoro di torrefazioni come Morettino che continuamente ricercano nuovi caffè, di alta qualità, tracciabili, sostenibili e socialmente responsabili, e poi alla nascita di nuovi strumenti quali la Guida del Camaleonte che propone al consumatore curioso centinaia di caffè recensiti tra cui scegliere.

Il consumo del vino accompagna la nostra civiltà già da qualche millennio, il caffè invece solamente da duecento anni. Ecco che l’evento di Palermo diviene una pietra miliare della rinascita del rito del caffè che d’ora in avanti non è più solamente quello del consumo di una dose di caffeina ma diviene un’esperienza che pone al centro la storia di filiera del prodotto e il suo profilo di flavore.”

Il programma

presso Spazio Cre.Zi Plus - Cantieri Culturali alla Zisa

Ore 16.00 - Benvenuto ospiti istituzionali, Arturo Morettino e Andrej Godina

Ore 16.30 - Assaggio En Primeur dell’annata 2022 del Caffè nativo siciliano. Masterclass “Specialty Coffee”, con assaggio sensoriale guidato di due Specialty coffee 100% Arabica Morettino (Rwanda Twongerekawa Coko Women Coffee ed Ethiopia Natural Yirgacheffe Koshere) e un Fine Robusta (Nicaragua Finca Jorge Lagos) estratti in Moka, Espresso o Filtro, e con focus sui processi di coltivazione e lavorazione dei tre caffè in assaggio.

Ore 17.30 - Proiezione del docufilm “Caffè & Vino”

Ore 18.30 - Masterclass “Vini di Sicilia” e degustazione combinata di 4 vini delle cantine Tasca d’Almerita e Planeta, per esplorarne le similitudini di filiera e sensoriali con quelle dei caffè Specialty Arabica e Fine Robusta.

Il Palermo Coffee Festival ha ricevuto il patrocinio della Regione Sicilia, del Comune di Palermo e del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo. L’evento è rivolto sia ad operatori del settore Food & Wine, a giornalisti e a tutti gli appassionati. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti. Si consiglia pertanto la prenotazione alla mail info@palermocoffeefestival.com.