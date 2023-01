Palermo Classica Winter saluta il nuovo anno con il duo composto da Lisa Jacobs al violino e Antoine De Grolée al pianoforte

La Winter Season di Palermo Classica saluta il Nuovo Anno con un appuntamento imperdibile. In scena due artisti che hanno sbarcato il lunario in tutto il mondo: Lisa Jacobs al violino e Antoine De Grolée al pianoforte. Il sipario l’Auditorium San Mattia ai Crociferi in via Torremuzza n.28 si aprirà con il duo recital, mercoledì 4 gennaio alle ore 21.00. Il Festival Palermo Classica si afferma sempre più internazionale con grandi nomi del mondo della musica classica, giunta al suo settimo anno grazie alla presenza nel cartellone di artisti di spessore e vincitori di Premi in tutto il mondo. Quello di mercoledì 4 gennaio è il secondo duo recital per violino e pianoforte e la violinista Lisa Jacobs e il pianista Antoine De Grolée, insieme ci propongono un programma dedicato a L. van Beethoven, S. Prokofiev, J. Brahms, H. Wienawski e P.A. Locatelli.

La virtuosa del violino olandese Lisa Jacobs è nota per le sue esibizioni appassionate, i programmi interessanti e le qualità comunicative sul palco. All'età di 17 anni, Lisa ha debuttato con successo con la Royal Concertgebouw Orchestra sotto la direzione di Riccardo Chailly. Da allora ha suonato in tutto il mondo, sia come solista con rinomate orchestre e direttori, sia come recital e vivace musicista da camera. In un sottile incontro tra la tradizione pianistica francese e slava, Antoine de Grolée è uno dei vincitori del Concorso Long-Thibaud e finalista del Concorso Chopin a Varsavia. Ha suonato in diverse importanti sale come la Salle Gaveau e nella Salle Cortot a Parigi, nella Salle Molière a Lione, St -Pierre-des-Cuisines a Tolosa e, a livello internazionale, nel Palais des Beaux-Arts a Bruxelles, nel Teatro Marcello a Roma, al festival "Diversi treni" a Tirana e al Festival del Principe delle Asturie in Spagna, così come in Russia, Austria, Argentina.

Il Festival quest’anno vedrà all’interno del suo cartellone ben 14 concerti e, differenza delle scorse edizioni, la stagione assume un nuovo format che contempla un calendario che sarà suddiviso in due settori. Il primo, come da tradizione, vedrà i concerti dedicati al solo pianoforte la domenica pomeriggio alle ore 19.15, mentre il secondo sarà dedicato alla musica da camera e verrà proposto il mercoledì o il giovedì sera alle ore 21.00. L’intero programma consta di 14 appuntamenti che si svolgeranno sino al 16 aprile 2023.

Bio Lisa Jacobs Violinista

La virtuosa del violino olandese Lisa Jacobs è nota per le sue esibizioni appassionate, i programmi interessanti e le qualità comunicative sul palco. All'età di 17 anni, Lisa ha debuttato con successo con la Royal Concertgebouw Orchestra sotto la direzione di Riccardo Chailly. Da allora ha suonato in tutto il mondo, sia come solista con rinomate orchestre e direttori, sia come recital e vivace musicista da camera. Lisa Jacobs ha collaborato, tra gli altri, con la Royal Concertgebouw Orchestra, Amsterdam Sinfonietta, Brussels Philharmonic, Bremer Philharmoniker, Wuppertal Sinfonieorchester, Lithuanian Chamber Orchestra e rispettati direttori come Neeme Järvi, Riccardo Chailly, Mariss Jansons, Jurjen Hempel, Otto Tausk, Julia Jones, Dirk Brossé e Carlos Miguel Prieto.

Miss Jacobs ha realizzato numerose registrazioni di fama internazionale: Ysaye & Franck (2013, Challenge Records), Locatelli concerti per violino (2016, Cobra Records), Haydn violin Concertos (2017, Cobra Records), Paganini Caprices (2018, Cobra Records), Nielsen violino concerto (2019, Challenge Records). Nei prossimi due anni Lisa sta studiando a fondo l'origine della tradizione violinistica belga/olandese, che si concluderà in diverse registrazioni solistiche, di musica da camera e sinfoniche. Oltre alla sua carriera concertistica, Lisa Jacobs ama molto l'insegnamento ed è professoressa di violino al Royal Conservatory di Gent, in Belgio, e al Royal Conservatory di L'Aia, nei Paesi Bassi. Nel 2015 ha fondato The String Soloists, un dinamico ensemble d'archi internazionale di successo che si distingue per flessibilità e approccio musicale dalle orchestre da camera tradizionali suonando senza direttore. Miss Jacobs è un'orgogliosa artista promozionale Pirastro dal 2017. Suona un violino Ruggieri del 1683 e un arco Henry. La prossima stagione include esibizioni solistiche nel Regno Unito, Germania, Belgio, Austria, Paesi Bassi e Sud America. In qualità di leader artistico, Lisa Jacobs è responsabile della programmazione del Festival Zeeland Klassiek.

Bio Antoine de Grolée Pianista

In un sottile incontro tra la tradizione pianistica francese e slava, Antoine de Grolée è uno dei vincitori del Concorso Long-Thibaud e finalista del Concorso Chopin a Varsavia. Anne Queffélec ha descritto il suo modo di suonare con queste parole: «Autenticità, presenza, passione». Nato nel nord della Francia, ha iniziato il suo viaggio musicale con la pianista polacca Irena Kutin, dalla quale continua a ricevere consigli. Successivamente, è entrato al Conservatorio Nazionale di Lione nella classe di Pierre Pontier, laureandosi con il massimo dei voti nel 2005, perfezionando il suo modo di suonare con grandi pianisti come Anne Queffélec, Hortense Cartier-Bresson, Laurent Cabasso, e anche Zoltan Kocsis, Evgueny Moguilevsky e Boris Petrushansky all'Accademia di pianoforte di Imola. Nel 2018, è stato finalista della Chopin Competition di Varsavia, che ha messo in evidenza per la prima volta gli strumenti del periodo. Tra i suoi precedenti premi ci sono il 5 ° premio del concorso Long-Thibaud nel 2007 e il 1 ° premio al concorso Teresa Llacuna nel 2005. È anche vincitore del premio Banque Populaire e Charles Oulmont Foundations e ha vinto il premio ProMusicis per musica da camera. Invitato regolarmente da festival francesi come La Roque d'Anthéron, La Folle Journée de Nantes, Les Arcs, Classique au Vert, il Festival de Menton, ha suonato nella Salle Gaveau e nella Salle Cortot a Parigi, nella Salle Molière a Lione, St -Pierre-des-Cuisines a Tolosa e, a livello internazionale, nel Palais des Beaux-Arts a Bruxelles, nella Filarmonia a Vilnius, nel Teatro Marcello a Roma, al festival "Diversi treni" a Tirana, al Festival Mozart a Johannesburg, al "Printemps des Alizés" a Essaouira e al Festival del Principe delle Asturie in Spagna, così come in Russia, Austria, Argentina ... Come solista, ha suonato con la National Bulgarian Orchestra (Concerto n. 2 di Brahms), la "Nouvelle Europe" Orchestra da camera, l'Orchestra da camera moldava e l'Orchestra nazionale francese a Salle Pleyel durante il Concorso di Long-Thibaud. Amante della musica da camera, condivide concerti con Eléonore Darmon, Ildegarda Fesneau, Svetlin Roussev, Tedi Papavrami, Quartets Joachim, Girard, Akilone ... Trasmesso da Medici.tv e dalla radio francese, ha inciso due CD con l'etichetta Klarthe, "Folklore" con la violoncellista Julie Sévilla-Fraysse, e "Britain" con l'Ensemble Gustave, un quartetto per pianoforte. Dal 2014 è direttore artistico del festival "Les Moments musicaux du Tarn".

Tutte le info sul link www.palermoclassica.it/winter22-01/ . Gli abbonamenti che partono da un minimo di € 46,00 ad un massimo di € 148,00 sono acquisibili presso:

Accademia Palermo Classica

Tel. 091 332208 – Cell. +39 3488697932

Dal Lunedì al Venerdì dalle 15.00 alle 19.00

VIRTUS VIAGGI

Via Maqueda, 260

Tel. 091 6014515

Dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30

Sabato dalle 09.00 alle 13.00

AUDITORIUM SAN MATTIA AI CROCIFERI

Via Torremuzza, 18

(solo la sera dei concerti a partire dalle 18.00 per i concerti feriali e dalle 19.45 per i concerti infrasettimanali)

ONLINE

www.palermoclassica.it, www.ciaotickets.com