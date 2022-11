Palermo classica winter, Ivo Pogorelich inaugura la stagione di concerti a San Mattia ai Crociferi

Prende il via Palermo Classica Winter Season che si afferma sempre più quale festival internazionale con grandi nomi del mondo della musica classica, giunta al suo settimo anno grazie alla presenza nel cartellone di artisti di spessore e vincitori di Premi in tutto il mondo.

L’inaugurazione sarà affidata al famoso pianista Ivo Pogorelich che torna a Palermo dopo quattro anni per la Stagione invernale, con un programma interamente dedicato a Fryderyk Chopin. Appuntamento dunque il 4 dicembre alle ore 19.15 presso l’Auditorium San Mattia ai Crociferi in via Torremuzza n.28.

Il Festival quest’anno vedrà all’interno del suo cartellone ben 14 concerti e, differenza delle scorse edizioni, la stagione assume un nuovo format che contempla un calendario che sarà suddiviso in due settori. Il primo, come da tradizione, vedrà i concerti dedicati al solo pianoforte la domenica pomeriggio alle ore 19.15, mentre il secondo sarà dedicato alla musica da camera e verrà proposto il giovedì sera alle ore 21.00.

L’intero programma consta di 14 appuntamenti che si svolgeranno dal 4 dicembre 2022 al 16 aprile 2023. Grazie alle sue interpretazioni anticonvenzionali e alla tecnica straordinaria e innovativa, Ivo Pogorelich ha intrapreso una fitta e fortunata carriera internazionale che prosegue ancora oggi e che lo ha portato a suonare con i Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, London e Chicago Symphony Orchestra, New York e Los Angeles Philharmonic, Concertgebouw Orchestra di Amsterdam.

Nel mese di dicembre, all’interno del cartellone di Palermo Classica Winter, ci saranno altri due appuntamenti che vedranno protagonisti artisti di notevole spessore internazionale: il 15 dicembre il duo recital per violino e pianoforte dei fratelli Troussov ed il 23 dicembre il pianista russo Alexander Yakovlev, vincitore di 30 primi premi e più di 50 premi in concorsi pianistici internazionali.