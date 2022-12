Secondo imperdibile appuntamento con la Winter Season di Palermo Classica con il duo recital per violino e pianoforte dei fratelli Troussov. Il Festival Palermo Classica si afferma sempre più internazionale con grandi nomi del mondo della musica classica, giunta al suo settimo anno grazie alla presenza nel cartellone di artisti di spessore e vincitori di Premi in tutto il mondo.

Appuntamento il 15 dicembre, alle ore 21.00 presso l’Auditorium San Mattia ai Crociferi in via Torremuzza 28. I due artisti eseguiranno diverse sonate per violino e pianoforte di J. Brahms, L. van Beethoven e T.A. Vitali. Kirill Troussov è ora largamente riconosciuto come uno dei maggiori violinisti della sua generazione.

Ha ricevuto diversi premi in competizioni internazionali tra cui il “Pro-Europa”, lo “Yamaha Prize”, il “Davidoff-Prize” dello Schleswig-Holstein Musik Festival, che gli hanno permesso di poter suonare lo Stradivari “Brodsky” del 1702, strumento con il quale Adolph Brodsky eseguì, il 4 dicembre del 1881, la prima assoluta del Concerto per violino di Tchaikovsky.

Alexandra Troussova si è esibita con grande successo nelle più prestigiose sale da concerto, tra cui Konzerthaus Berlin, Prinzregententheater Mu?nchen, Concertgebouw Amsterdam, Théâtre des Champs Elysées, Opéra de Lyon, Auditorio Nacional de Musica di Madrid ed è regolarmente invitata nei più importanti festival internazionali come Verbier Festival, Schleswig-Holstein Musik Festival e molti altri.

Il Festival quest’anno vedrà all’interno del suo cartellone ben 14 concerti e, differenza delle scorse edizioni, la stagione assume un nuovo format che contempla un calendario che sarà suddiviso in due settori. Il primo, come da tradizione, vedrà i concerti dedicati al solo pianoforte la domenica pomeriggio alle ore 19.15, mentre il secondo sarà dedicato alla musica da camera e verrà proposto il giovedì sera alle ore 21.00. L’intero programma consta di 14 appuntamenti che si svolgeranno sino al 16 aprile 2023.