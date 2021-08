Palermo city gamer: un gioco per scoprire storie, curiosità e luoghi della città

3 euro soci Tacus | 5 euro non soci

Venerdì 20 agosto Tacus propone Palermo City Gamer, una passeggiata interattiva per (ri)scoprire storie, curiosità e luoghi di Palermo in modo dinamico e originale. Attraverso prove ed enigmi i partecipanti, suddivisi in squadre, diventano giocatori e protagonisti attivi. Muovendosi lungo un percorso stabilito potranno esplorare il territorio stuzzicando la curiosità e stimolando lo spirito ludico. Partecipare è semplice: sarà sufficiente mettere insieme un team (max 4 persone).

In linea con le vigenti disposizioni anticovid tutte le attività prevedono gruppi contingentati a cui sarà possibile aderire solo previa prenotazione da effettuarsi via WhatsApp indicando i dati personali che, in caso di necessità, saranno a disposizione delle autorità sanitarie.

“Palermo City Gamer” è un format originale ideato e proposto da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2021. Il materiale prodotto è proprietà intellettuale di Tacus e protetto da copyright. Tutti i diritti sono riservati. È, pertanto, vietata qualsiasi utilizzazione, totale e/o parziale, dei contenuti di cui sopra, ivi inclusa la riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione mediante qualunque supporto tecnologico.

L’adesione all'attività è valida solo su prenotazione. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

