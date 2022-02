Alla ex Real Fonderia pittura, scultura e poesia

Una mostra d'arte dedicata ai linguaggi sperimentali e innovativi della Sicilia odierna, in un luogo che, ormai da anni, a Palermo è sinonimo di cultura e di incontro tra forme espressive diverse. Venerdì 18 febbraio alle 16:30, negli spazi della ex Real Fonderia, nella piazza omonima alla Cala, "Sicily Evolution Events" torna con un evento in cui si incrociano pittura, scultura e poesia. Il titolo, "Artisti a confronto. Linguaggi sperimentali e innovativi della Sicilia odierna", introduce i contenuti dell'evento, che mira a dare voce ai talenti dell'isola, nella piena consapevolezza del ruolo ricoperto dalle attività culturali nel complesso momento storico in atto e della opportunità di ripartire proprio attraverso il contributo e le energie degli artisti locali. A condurre l'evento, saranno gli attori Alessandro Cassata e Tommaso Gioietta.

Sarà loro compito introdurre al pubblico gli artisti che partecipano all'iniziativa culturale: Marco Troia, Antonino Scarlata, Claudio Sciacca, Eleonora Fogazza, Ernesto Butticè, Heidemarie Spengler, Maria Colletti, Maria Antonietta Terrana, Nicoletta Militello e Francesca Aurora Inghilleri. Le loro opere, esposte alla ex Real Fonderia, saranno valorizzate dai versi, declamati per l'occasione, dei poeti Rosa Maria Chiarello, Anna Maria Tornabene Burgio, Alessandra Di Girolamo, Marcello Arcoleo e Rosanna Badalamenti. In programma, anche una brillante parentesi musicale a cura del duo "Voi Sax Bar", composto da Fabrizio Giotti e Antony Vasile.

La mostra, che rimarrà visitabile fino al 2 marzo prossimo, vedrà gli interventi di Mario Zito, assessore alle Culture del Comune di Palermo, e di Vincenzo Perricone, presidente di "Siciliando". Presenti all'evento anche i fondatori di "Sicily Evolution Events", gli artisti Filippo Lo Iacono e Stefania Chiavetta. A loro, si deve la brillante idea di fondere nel progetto cultura e impresa : un lavoro ben sintetizzato dai portali "Time Space Art" e "Artigianato Concept", due scrigni preziosi che racchiudono il meglio delle eccellenze siciliane. Le riprese e le immagini dell'evento saranno affidate rispettivamente ad Angelo Marano e Salvo Quagliana.