Un viaggio alla scoperta dei luoghi del piacere, torna "Palermo a luci rosse"

Un viaggio alla scoperta dei luoghi del piacere della città, di poteri e subalternità sociale ma, soprattutto, dei maliziosi segreti delle belle "signorine", dispensatrici di piacere, eroine dell'amor profano.

Da Piazza San Domenico all'iconico vicolo Marotta, un percorso seducente e passionale un racconto itinerante sul fenomeno della prostituzione, sulle tracce di meretrici, donne di malaffare, lenoni, case chiuse e pratiche amatorie, attraverso racconti, testimonianze, aneddoti piccanti e divertenti. Appuntamento il 25 maggio alle 18 a piazza San Domenico.



La partecipazione è valida solo previa prenotazione. Per ragioni organizzative non faranno fede il "parteciperò" su Facebook, né richieste di informazioni/prenotazione incomplete o non confermate. N.B.: l'attività è un racconto itinerante volto alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e immateriale, da non intendersi come visita guidata o tour turistico. L'itinerario non prevede ingressi a siti monumentali o affini, né descrizioni/approfondimenti di carattere artistico-architettonico. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 10 pax, condizioni meteo avverse e/o altri imprevisti, lo staff si riserva di modificare/annullare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.





Contributo: €5 pax - €3 ridotto soci Tacus.