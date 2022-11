Palazzo Sant'Elia, Lucia Vincenti presenta "L'ultimo viaggio del templare"

La Fondazione Sant’Elia e e l’International Inner Wheel Club Palermo Normanna, sabato 3 dicembre, alle ore 17, presentano nella sala nobile di Palazzo Sant’Elia, in via Maqueda 81, "L'ultimo viaggio del templare. Il segreto di Pompei" di Lucia Vincenti. Introdurrà l’evento Angela Fundarò, vicepresidente Fondazione Sant'Elia. Dialogheranno con l'autrice il giornalista Giovanni Villino e l’editore Ex Libris Carlo Guidotti. Ingresso libero.

