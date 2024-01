A Palazzo Galletti la consegna della partitu "La sirena di Palermo" ispirata al racconto di Gianni Rodari

Si terrà alle ore 10 di mercoledì 3 gennaio, a Palazzo Galletti, in piazza Marina n. 46, la conferenza stampa per la consegna della partitura dell'opera "La Sirena di Palermo" per soli e coro voci bianche e orchestra giovanile, scritta dal maestro Salvatore Passantino, ispirata all’omonimo racconto di Gianni Rodari, che verrà eseguita il 20 e 21 novembre 2024 presso la Sala ONU del Teatro Massimo dai complessi giovanili del progetto "l' Arte adotta un bambino".

Saranno presenti: l'onorevole vicesindaco, avvocato Carolina Varchi; la presidente dell’associazione Teatro dei Ragazzi Aps, Pia Tramontana; il maestro Salvatore Passantino, vincitore del primo concorso per giovani compositori, la regista Maria Paola Viano e il direttore d'orchestra Daniele Malinverno. Saranno present anche i giovani coristi e musicisti dell’associazione “Teatro de Ragazzi” che offriranno un breve intermezzo musicale.

Il progetto è sostenuto da: Fondazione Peppino Vismara, Presidenza Assemblea Regionale, Palermo Città metropolitana, Presidentzadella Regione siciliana, Club Rotary Palermo, Inner wheel, Fidapa, ass. Crocerossine d'Italia, Fondazione Teatro Massimo, Conservatorio di musica A. Scarlatti e sostenitori privati.