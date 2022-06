A Palazzo Butera si alza il sipario: in scena gli attori di Casa Teatro

Indirizzo non disponibile

Pronti per il debutto i più piccoli attori di Casa Teatro che portano in scena, questa sera alle 21 a Palazzo Butera, a Bagheria, La Gabianella e il gatto, libero adattamento da Luis Sepulveda, testo e regia di Enrica Volponi Spena. Sul palco il corso Gioca Teatrando junior dagli otto agli undici anni che senza suggeritore e in assoluta autonomia gestiranno il palcoscenico, dai costumi al cambio scene.

Casa Teatro torna in scena con i saggi-spettacolo di fine anno di tutti i corsi, dopo due anni per l’obbligata pausa della pandemia. Seguirà sabato 25 Streghe con gli allievi di Gioca Teatrando, dagli undici ai quattordici anni, testo e regia di Rosamaria Spena. Concluderà la rassegna domenica 26 Assurdo!, adattamento testi e regia di Enrica Volponi Spena con gli allievi, dai quindici ai venticinque anni, di Oltre il Sipario. Assistente alla regia Francesca Sparacino, scene e costumi Casa Teatro, Service F. Cirrincione, locandina a cura di Anna Rizzo. Protagonisti assoluti gli allievi che con impegno e dedizione inseguono grandi sogni da donare al pubblico di Casa Teatro!