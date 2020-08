"C’era una volta Ennio", a Palazzo Abatellis il concerto omaggio al maestro Morricone

Questa sera, sabato 29 agosto, nell'atrio di Palazzo Abatellis si svolgerà il secondo appuntamento siciliano con “C’era una volta …Ennio - omaggio a Ennio Morricone”, concerto della Ecu classic ensemble diretta da Totò Ferraro, in un progetto firmato Francesco Panasci.

L'iniziativa, un omaggio ad uno dei musicisti che ha firmato la colonna sonora di oltre metà secolo, arriva a Palermo dopo il successo raccolto appena due giorni fa nella splendida cornice del Teatro greco di Akrai, che da poco, grazie all'impegno dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà, ha avuto riconosciuto il proprio valore storico rientrando nella nuova denominazione del Parco Archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.

Lo spettacolo realizzerà un prezioso connubio di musica e cultura all'interno del prezioso atrio di Palazzo Abatellis, realizzando appieno la volontà del Governo regionale di legare tra loro le arti e le espressioni di bellezza. Il Trionfo della Morte, L'Annunziata di Antonello da Messina, l'Annunciazione di Pietro Novelli per una sera si sposeranno con le note di musiche candidate all'eternità, essendo ormai impresse nella memoria collettiva di generazioni, grazie alla potenza evocativa di brani tratti dalle colonne sonore di film quali: Mission, C’era una volta il West, Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull’oceano, The hateful eight, C’era una volta in America, Per qualche dollaro in più, Malena, etc.

La Ecu classic ensamble è composta da un quartetto di fiati: Salvatore Ferraro, oboe, Giovanni La Mattina, clarinetto, Tommaso Santangelo, corno, Antonino Lo Presti, fagotto, con la partecipazione di Giorgia Panasci all'arpa e Margherita Santangelo, soprano. Il concerto avrà luogo nell'Atrio di Palazzo Abatellis alle ore 21.00. Biglietto 3 euro. Ingresso solo su prenotazione online attraverso il sito restartpalermo.it fino ad esaurimento dei posti disponibili e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.