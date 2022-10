Paladino d'oro sport film festival: al Politeama torna il premio internazionale

La 42esima edizione del Paladino d’Oro Sport Film Festival, in programma dal 7 al 13 novembre 2022, riconferma Palermo capitale mondiale del cinema sportivo, premio internazionale cinematografico che vedrà protagoniste, produzioni provenienti da diverse nazioni, tra queste America, Australia, Cina, Canada, Russia, Kazakistan, Nuova Zelanda e da quasi tutta Europa.

Anche per questa edizione si sono registrati numeri da record: 27 infatti sono le nazioni partecipanti, 150 film, 90 cortometraggi, 60 lungometraggi, 60 film olimpici, 30 film paralimpici, 60 i football film. Le produzioni, arrivate dai 5 continenti, che hanno ottenuto le nomination si contenderanno, i Paladino d’oro per le seguenti sezioni: film olimpici, paralimpici, Football film e E- Sport Film. Saranno assegnati inoltre le statuette per la miglior fotografia, miglior sound-mixing, miglior sceneggiatura, miglior documentario, miglior montaggio, miglior regia, miglior attore/attrice, miglior attore/attrice, Social Award (best Trailer) e per l’Altro Cinema (Premio speciale “Vito Maggio”).

Tra gli ospiti premiati con il Paladino d’Oro, ci saranno Pamela Villoresi (alla carriera teatrale e cinematografica), Vincenzo Ferrera (miglior attore), Donatella Scarnati (per il giornalismo sportivo), Dario Mirri (dirigente sportive dell’anno) nel corso della serata di gala, che si svolgerà il 13 novembre al teatro Politeama, in cui saranno consegnati riconoscimenti a personaggi del cinema, dirigenti e società sportive, ad atleti paralimpici e olimpici, a tecnici, a telecronisti e radiocronisti, a eventi di elevato interesse sociale come quelli assegnati dalla Fondazione della Lega del filo d’oro e dall’Associazione “Marco Sacchi”, partner etici del festival.

La settimana del cinema sportivo prevede le proiezioni dei film in concorso (dal 7 al 12 novembre), una mostra del cinema sportivo, meetenig e il convegno: “Sport, Cinema e Medicina” coordinato dall’Associazione Medico Sportiva Ams. La kermesse organizzata dall’Associazione Toros Centro di Comunicazione Visiva, diretta da Roberto Oddo, in collaborazione con l’Associazione Siciliana Amici della Musica, è patrocinata dalla Città Metropolitana di Palermo, dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalla Federazione Medico Sportiva, dall'Università degli Studi di Palermo, Edizioni Kalòs e dal liceo linguistico Ninni Cassarà.

Il Paladino d’oro Sport film festival è il più antico festival di cinema sportivo, nato nel 1979 a Palermo da una idea di Vito Maggio e Sandro Ciotti, icona dei radiocronisti rai di tutti i tempi. Tra i protagonisti delle passate edizioni, registi del calibro di Tom Gries, Ted Kotcheff, Michael Mann, Luigi Comencini, Mario Monicelli, Max Nosseck, Wim Wenders, Pupi Avati e altri. Sarà possibile rivivere le emozioni di queste edizioni attraverso la mostra "Cinema e Sport", dedicata al suo ideatore Vito Maggio che sarà allestita nell'ambito della rassegna e racconterà la storia del festival attraverso fotografie, pubblicazioni editoriali, archivio video e grafiche della passate edizioni.

"Sarà un'edizione particolarmente interessante - spiega il presidente del festival Roberto Marco Oddo - in particolare per la presenza di una giuria Internazionale presieduta dall’attrice Lucia Sardo e composta da Hugo Pallete (Usa), Mikhail Degtyar (Russia), Alberto Serra (Panama), Caterina Veglione, Filippo Mulè e Rosario Mazzola (Italia), ma anche per lo spessore cinematografico delle produzioni in concorso e non per ultimo, per la presenza alla cerimonia conclusiva del festival, di eccellenti personalità del mondo delle istituzioni, del cinema e dello sport. Il pubblico potrà partecipare gratuitamente a tutti i momenti della settimana del cinema sportivo.