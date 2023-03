Padel, torneo delle donne all'Avantgarden dal 4 all'8 marzo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 04/03/2023 al 08/03/2023 Orario non disponibile

Grazia ed eleganza, ma anche passione e determinazione: queste sono solo alcune delle qualità che contraddistinguono le donne in ogni ambito della quotidianità, tra cui l’universo sportivo. Quest’ultimo risulta estremamente influenzato dall’interesse del gentil sesso, sempre più radicato, nei confronti del padel. E proprio per celebrare al meglio la festa delle donne, al circolo Avantgarden di via Gioacchino Ventura, a Palermo, si giocherà il torneo Woman Padel, tutto al femminile.

Le partecipanti al torneo verranno suddivise in due categorie: Super Woman (gold) e Smart Woman (amatoriale). Previsti fantastici premi.

Appuntamento a sabato e domenica 4-5 marzo, con le due finali che si disputeranno mercoledì 8 marzo con la partecipazione della campionessa italiana di padel Giulia Sussarello e le due campionesse siciliane in carica Marina Garcia e Francesca Pezzillo. A seguire grande sfida esibizione tra le testimonials. Per chi vorrà le campionesse si presteranno a stare in campo con delle lezioni-partita, solo su prenotazione (al numero 333.8568783).