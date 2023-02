"P...rovinati", lo spettacolo di Orazio Bottiglieri al cineteatro Lux

Al Cineteatro Lux, via Francesco Paolo Di Blasi 25 (Villa Sperlinga), Venerdì 24 febbraio alle ore 17.15 vanno in scena Giorgio Pitarresi, Massimo Eugenio e Giuseppe Giambrone con un nuovo spettacolo scritto e diretto da Orazio Bottiglieri dal titolo "P...rovinati"



Tre fratelli hanno il grande sogno comune di diventare attori e continuano imperterriti, nonostante i numerosi rifiuti, a fare provini su provini nascondendolo l'un l'altro. Ovviamente in crisi, economica e non solo, vivono illegalmente sostenuti dalla piccola pensione della madre, fino a quando non arriva tra le loro mani una lettera che ha il potere di cambiare la loro vita per sempre, un casting per un ruolo impegnatissimo che ci mostra la magia e la vera emozione di tre attori comici che si spogliano a nudo davanti al pubblico regalando se stessi e la loro vita agli spettatori.



Gallery

Una storia condita di equivoci, ironia e comicità, con colpi di scena inaspettati e spunti di riflessione. Ingresso € 8. Prenotazioni allo 0917842239.