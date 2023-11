Lotta alle leucemie, Ail mette in musica la solidarietà al Teatro Marcello Puglisi

La lotta a leucemie, linfomi e mielomi sposa la musica e dà vita a incontri culturali e solidali. Avrà inizio venerdì 3 novembre alle 21, a Palermo, la rassegna di musica corale polifonica “8 Cori per Ail”. Un evento che si articolerà in quattro serate più una conclusiva nei giorni 3, 10, 19, 24 novembre e 3 dicembre, al Teatro Marcello Puglisi, in viale Francia (parrocchia Mater Ecclesiae).

Durante i cinque concerti si esibiranno corale Settima Polifonia (direttore Manrico Signorini), Holy light singer (direttore Beatrice Grimaldi), Cantate Omnes (direttore Gianfranco Giordano), Aeolian Vocal Ensemble (direttore Monica Faja), coro polifonico Philarmonia (direttore Antonina Terzo), coro polifonico Pontis Mariae (direttore Tony Caronna), coro gospel “Voci di Gioia” (direttore Geremia Rigoglioso), Coriste per gioco (direttore Monica Faja). Più di 150 voci canteranno in favore della solidarietà per i pazienti oncoematologici che potranno fruire della diretta facebook (sulla pagina Ail Palermo Trapani) da tutti i reparti di oncoematologia.

"La musica in particolare non è solo un prodotto di puro intrattenimento, bensì uno strumento di elevazione, di riflessione. La musica può persino essere una cura" sono le parole di Marco Betta, sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, che arricchiscono la descrizione dell’iniziativa orientata alla raccolta fondi per sostenere i progetti Ail di facilitazione dell’accesso alle cure: servizio di assistenza domiciliare, case Ail, servizio navetta e servizio transfer.

"Grazie a questa iniziativa dall'alto valore culturale, promossa e organizzata da Angela Catanese e Patrizia Potestio, Ail Palermo-Trapani coinvolgerà numerosi cittadini e amanti della musica in un percorso di sensibilizzazione sul tema dell'accesso alle cure e della fondamentale azione del volontariato nel percorso terapeutico, che comprende tutti i bisogni del paziente e dei suoi familiari - sottolinea il presidente di Ail, Pino Toro - Abbiamo deciso di destinare il ricavato di questa rassegna alle attività di assistenza domiciliare e di accompagnamento nei centri ospedalieri, senza le quali molti pazienti anziani, soli e fragili rinuncerebbero alle cure. Si tratta di servizi garantiti giornalmente da un gruppo di volontari con grande spirito solidale e con rigore organizzativo".

La donazione minima per tutte le cinque serate è di 40 euro, per il singolo concerto 10 euro. Per prenotare si può mandare una mail a info@ailpalermo.it.