Quattro punti vendita e oltre 30 anni di attività: sconti per festeggiare questo importante traguardo di un negozio di ottica

Era il 1993 quando Donatella Di Palermo, allora di appena ventitre anni, decise di intraprendere la coraggiosa strada dell’imprenditoria con l’apertura del suo primo negozio di ottica nella sua città natale, Palermo, zona del Cassaro. Da allora, la sua storia personale e imprenditoriale è stata costellata di soddisfazioni: ad oggi, Ottica Punto di Vista conta quattro negozi, di cui due a Palermo, uno a Bolognetta e uno a Marineo, e offre una lunga serie di servizi a supporto della scelta degli occhiali, con consigli e consulenze specifiche e personalizzate.

I punti vendita sono localizzati in:

Il team di Ottica Punto di Vista accoglie il cliente sin dal primo momento, offrendo una misurazione della vista precisa e affidabile, grazie ad un innovativo esame biometrico effettuato per mezzo del sistema ad alta tecnologia Rodenstock DNEye® PRO, per lenti altamente personalizzate.



Personalizzazione è anche la parola d’ordine per gli occhiali da sole, in particolare per le collezioni Cartier: Ottica Punto di Vista è l’unico centro autorizzato a Palermo a possedere il Set For You by Cartier, un servizio di personalizzazione esclusivo che consente di creare il proprio occhiale. Grazie a questa esperienza, è possibile creare fino a 800 combinazioni diverse, aggiungendo anche un tocco finale di classe con un’incisione, unica e personalizzata.

Una storia così lunga e intensa merita di essere festeggiata, non solo con chi ha contribuito a far crescere i negozi e l’azienda, ma soprattutto con chi si è affidato e continua ad affidarsi a Ottica Punto di Vista per curare i propri difetti visivi o per regalarsi un nuovo stile con degli occhiali da sole contemporanei. La prima festa per i 30 anni ha già avuto luogo al Country Club di Palermo, il 23 febbraio, conclusasi con un coupon sconto riservato a tutti i partecipanti. Oggi, Ottica Punto di Vista decide di rendere ancora più coinvolgente il suo trentesimo compleanno con un ulteriore regalo esteso a tutti: per le prossime settimane, chiunque si reca in uno dei quattro punti vendita può usufruire di uno sconto del 30%.