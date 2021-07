La grande opposizione di Saturno: osservazioni astronomiche al planetario Villa Filippina

Al Planetario di Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) ormai punto di riferimento per gli eventi astronomici a Palermo appuntamento con “La grande opposizione di Saturno 2021”, sabato 31 luglio a partire dalle 20.45.

Il pianeta raggiunge la massima vicinanza alla Terra ad una distanza di circa 1 miliardo e 300 milioni di chilometri il 2 agosto e sarà visibile con tutto il suo sistema di anelli e la più grande delle sue lune Titano.

Un’esperienza educativa oltre che divertente per grandi e bambini a contatto con l’affascinante scienza astronomica. In programma: una proiezione dedicata al pianeta Saturno all’interno del Planetario, visita al Museo astronomico con le mostre permanenti sul Sistema Solare, la Via Lattea e le Galassie e proiezione di alcuni documentari dedicati a Saturno. A seguire osservazioni al telescopio sulle terrazze di Villa Filippina e riprese fotografiche del pianeta Saturno.

Il percorso è in tre turni (h.20.45, 21.30, 22.15) per un massimo di 30 persone a turno tra adulti e bambini secondo le normative anti Covid-19. Prima dell’evento e durante la serata è possibile cenare o gustare una birra o un cocktail nell’area ristoro del Monsù. Ticket: 6 euro adulti, 3 euro bambini. Info: planetariopalermo@gmail.com. Biglietteria online: www.parcoticket.it.

