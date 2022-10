L'oro del Nevada, un "murder party" nella tana del lupo: appuntamento al Chiquito

Un murder party, un modo nuovo di trascorrere piacevolmente qualche ora divertendosi e cercando (restando seduti comodamente al proprio tavolo) di calarsi nei panni di un investigatore e svelando i misteri messi in scena dai giocatori che si calano nelle vesti di attori "per caso". Obbligatoria la prenotazione sino ad esaurimento posti (telefonare per le prenotazioni al Chiquito, via Cilea 107).