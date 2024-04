Organico party experience: ai Candelai dj-set tra house, techno e "positive vibes"

Organico Party Experience: Dario Denso con special guest dj Nikita Voguel e special friend dj Bash e Yaya Visconti il 26 aprile ai Candelai. U n'esperienza sonora nell'atmosfera vibrante de "I Candelai" a Palermo. "Organico" è un evento che fonde house, techno e positive vibes in un mix coinvolgente.

Dario Denso, artista noto per le sue innovative opere di video mapping e videoscultura, torna in consolle con un dj set. Un ospite speciale, Nikita Voguel, maestra nell'arte dell'elettronica proveniente dall'India, guiderà i partecipanti attraverso un viaggio sonoro che mescola darkwave, electro e techno, regalando un equilibrio perfetto di ritmo e melodia. Insieme a loro, YaYa Visconti, icona femminile del panorama techno siciliano, e Marco Bash, capitano delle dance floor palermitane, per una notte di musica e divertimento.