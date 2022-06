Oreto Kemonia Papireto | Guido Celli al Mojo Cohouse

Mojo CoHouse, in cui contaminazione e scambio culturale sono alla base delle buone pratiche per la generazione di valore, è felice di ospitare Guido Celli, poeta, performer, videomaker e musicista. All'interno della residenza artistica di Guido al Mojo, si inserisce l'appuntamento "Studio Visit: a bottega dal poeta, Oreto Kemonia Papireto", che si pone l'intento di intercettare poeti, scrittori e artisti palermitani, per favorire un dialogo e ragionare sul processo artistico: i luoghi parlano e la sfida artistica sta proprio nel cogliere le risposte alle domande.



La partecipazione all'evento è gratuita.

La prenotazione è obbligatoria, i posti sono limitati.

Per info e prenotazioni: +39 3246346025 | info@mojocohouse.com



Guido Celli nasce a Roma nel 1979 ed è un poeta, performer, videomaker e musicista. Ha collaborato con diversi artisti fra cui Flavio Giurato, Joe Lally (Fugazi), Arash Irandoust, Emanuele Poki, Daniele Aristarco e Sara D'Uva. Gira l'Italia da anni con la sua Performance per voce sola. Porta, con Caterpillar, nei teatri e nei festival, la pièce "Era solo un ragazzo (Per una pedagogia dei padri in poema)", con Vito Maria Laforgia i poemi/concerto per viola da gamba e voce ; Madre Materno; e C'è un cielo che vola in cielo, Celeste, con Peppe Leone il poema ritmico;Pietra Madre, con Edoardo Pellegrini la voce in scenografia errante; Le vie dell'errare; e con Martina Ricciardi e Marco Ambrosini il poema in danza per viola d'amore a chiavi;Trilogia della cicatrice;, con Luca Guidi il poema/canzone ; Ci ha detto Rachelet;, con Beercock il poema/concerto; La foce verso l'inguine del Mondo. È il fondatore della casa editrice Sem Plumas e il responsabile della sezione poetica della rivista L'Almanacco de La Terra Trema.