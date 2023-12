"Pezzi da museo, storie di donne su tela": le Orestiadi tra il Montevergini e il Museo Riso

Dopo il successo ottenuto nel primo week end, tornano le Orestiadi a Palermo sabato 9 e domenica 10 dicembre con un programma che, tra arte e teatro, metterà in relazione due luoghi simbolo del contemporaneo in Sicilia, il Nuovo Montevergini appena riaperto e il Museo Riso, per accogliere l’iniziativa realizzata con il sostegno dell’Assessorato Beni culturali e dell’identità siciliana “Laboratorio Orestiadi - tra arte e teatro”.

Un percorso che si svilupperà coinvolgendo contemporaneamente i due spazi, per raccontare proprio quell’identità unica, che, tra arte e visiva e teatro, ha segnato la storia del Festival delle Orestiadi. In mostra, a cura di Enzo Fiammetta, alcune opere della collezione delle Orestiadi che racconteranno la storia del longevo Festival teatrale (inaugurazione il 9 dicembre alle 18).

Sabato 9 alle ore 19 (ingresso libero fino a esaurimento posti, in replica domenica 10 dicembre), in scena negli spazi museali del Riso il progetto Itinerante “Pezzi da museo, storie di donne su tela” di Silvia Ajelli, con Silvia Ajelli, Federica D’amore, Eletta Del Castillo, Aurora Falcone e Fabrizio Romano.

Sempre sabato 9 e domenica 10 dicembre al Nuovo Montevergini, l’atteso ritorno a Palermo di Marco Baliani con due spettacoli di narrazione: sabato 9 alle ore 21 (ingresso 10 euro) “Corpo Eretico, dialogo in tempo presente con Pier Paolo Pasolini”, e domenica 10 alle ore 21 (ingresso 10 euro) “Opposti flussi”.