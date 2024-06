Palermo Pride presenta la guida "Cerimonie uniche": ritualità laica negli spazi pubblici

Palermo Pride presenta la guida teorico-pratica per celebranti laico-umanisti "Cerimonie uniche" e riflette sull'agibilità pubblica di cerimonie e riti collettivi non confessionali. L'appuntamento è fissato venerdì 21 giugno, dalle ore 18:30 alle 20:00, al Circolo Uaar (via Matteo Bonello 39).

Con l'autrice e responsabile del progetto Maria Pacini, l'assessore e urbanista Maurizio Carta, la ricercatrice Giorgia Mirto, la celebrante siciliana Luisa Bambina e il responsabile relazioni internazionali Uaar Giorgio Maone.