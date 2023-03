L'orchestra barocca siciliana al museo Diocesano per il concerto "Passio domini nostri Jesu Christi"

L'Orchestra Barocca Siciliana, ospite della rassegna "Musica al Museo", promossa dal direttore Mons. Filippo Sarullo e coordinata dal Prof. Valerio Bonanno, presenta in prima assoluta il concerto: Passio Domini nostri Jesi Christi secundum "Nicola".

Il programma è imperniato sulle musiche composte per celebrare il Mistero della Passione di Cristo da importanti compositori napoletani vissuti a cavallo di Sei e Settecento. Su tutti si staglia la figura di Nicola (o Nicolò) Porpora, partenopeo di nascita e formazione, che, osannato e criticato come grande compositore e insegnante di canto di celebri castrati, dopo aver girato mezza Europa seguendo le alterne fortune delle sue opere (Roma, Venezia, Vienna, Dresda, Londra…) chiuse gli occhi nella sua città natale quasi in miseria. La raccolta di 6 duetti latini sulla Passione di N. S. Gesù Cristo appartiene alla maturità dell’artista: le numerose fonti manoscritte pervenuteci (a testimonianza della fama di cui godettero questi brani vivente l’autore) concordano nel datarli al 1754, scritti per la Quaresima, secondo alcuni testimoni erano "da cantarsi nelli Venerdì [nella] Cappella di Sua Altezza Serenissima l’Elettore di Sassonia […] in Dresda", mentre secondo altri sembrerebbero nati per i cantori della Cappella Imperiale di Vienna.

Il rito delle Lezioni delle tenebre, tratte dall’omonimo libro del profeta Geremia scritto all’indomani della distruzione di Gerusalemme del 586 a. C., è sembrato per secoli la maniera più consona per avvicinare lo spirito dei fedeli al clima penitenziale della Passione, durante il Triduo, anche attraverso stratagemmi quali lo spegnimento progressivo di tutte le candele, di indubbia valenza spettacolare. Presso il Conservatorio di S. Pietro a Majella di Napoli è custodita l’unica copia ms. dell’unica lezione per le tenebre (datata 1695) pervenutaci a firma di Gaetano Veneziano senior, pugliese trapiantato a Napoli per studiare a S. Maria di Loreto con Francesco Provenzale, e poi divenuto maestro di cappella della stessa istituzione e, dal 1704, anche della cappella vicereale.

Tra i brani penitenziali dedicati alla morte di Cristo non poteva mancare lo Stabat Mater, il cui testo, attribuito tradizionalmente a Jacopone da Todi (XIII sec.), tratteggia a fosche tinte il dolore della Madre per la crocifissione del divino Figlio. Delle innumerevoli intonazioni che questo testo ha conosciuto, attraversando ogni stagione della storia della musica, abbiamo scelto quella, inedita ed oggi presentata in prima assoluta, di Paolo Altieri, altro compositore napoletano, allievo di Francesco Durante, poi diventato «maestro di cappella di tutte le chiese di Noto», carica che tenne per oltre 50 anni fino alla morte. Il capolavoro indiscusso del genere, riconosciuto ed imitato più volte già all’epoca, è, com’è noto, lo Stabat di Giovan Battista Pergolesi: anche per questa ragione, ad inframmezzare i brani vocali è stata scelta una sonata per organo attribuita a questo compositore.