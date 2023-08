Allo Spiler78 gli "Ora d’aria" live

Gli "Ora d’aria" approdano con la loro musica live nel locale palermitano Spiler78 Original di via Ammiraglio Rizzo, 78. La band, veterana di eventi ed esibizioni in tutta il territorio siciliano, si pone come obiettivo quello di trasmettere tutta la loro energia ricreando le atmosfere ed i suoni della storica rock band fiorentina.

Capitanati dal mitico frontman carismatico Alfonso, da molti additato come il sosia di Piero Pelù, e dai suoi strepitosi membri della band, gli "Ora d’aria" sono pronti a far ballare anche i tavolini. Informazioni per le prenotazioni sono disponibili nella locandina dell'evento e nei loro principali canali di social media.