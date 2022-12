Opra Nova è ancora in scena, il Ditirammu porta ai Cantieri e a Villa Filippina "Occhi belli"

In programma dal 2 al 4 dicembre, per la stagione Opra Nova, alla Bottega 5 dei Cantieri culturali della Zisa e a Villa Filippina, le repliche di Occhi belli, testi e regia di Elisa Parrinello, con Annandrea Vitrano e Umberto Porcaro, musiche di Porcaro e Serena Ganci, e per i più piccini Nicù e il mago di Oz, regia di Elisa Parrinello.

Dopo il debutto in prima nazionale, continuano le repliche di Occhi belli, il 2, 3 e 4 dicembre alle ore 21.30; biglietto € 12) alla Bottega 5 dei Cantieri Culturali della Zisa. Pensato per la Giornata mondiale contro il femminicidio, lo spettacolo dà voce a cinque storie di donne nate dall’immaginazione di Elisa Parrinello ma ispirate a figure femminili realmente esistite. Partendo dalla parola A.M.O.R.E., cinque protagoniste, Anita, Mariella, Ornella, Roby e Elena, attraverso l’interpretazione di Annandrea Vitrano, vivono nella scena, si rivelano, raccontano le proprie dolorose vicende, le violenze subite. Vittime sopravvissute o scomparse, pezzi di una tragedia che sembra non avere fine, anime fragili che chiedono, ancora una volta, di essere ascoltate.

Le musiche sono di Umberto Porcaro, il tema d’amore è di Serena Ganci. Lo spettacolo, in scena in concomitanza con la Giornata internazionale contro il femminicidio, è adatto a un pubblico da 14 anni in su. Per i più piccoli, invece, l’appuntamento è per domenica 4 dicembre, al Planetario di Villa Filippina (ore 17.30; biglietto € 7, ingresso libero per i bambini sotto i 3 anni), per la rassegna Tutùi, con Nicù e il mago di Oz (con replica il 18 dicembre stesso luogo stesso orario), regia, costumi e scenografie di Elisa Parrinello, in scena con Alessandra Ponente, Carlo Di Vita, Noa Flandina, Yara Baruffato, Piero Tutone, Aurora Muratore.

Un riadattamento, tenero e fantastico, del celebre romanzo “Il meraviglioso Mago di Oz” di Frank Baum. Fedele ai personaggi del libro, lo spettacolo mette in scena la storia di Dorothy. La piccola vive con gli zii e un cane, finché un giorno, un tornado solleva la sua casa e la capanna del Mago Meraviglia, trasportandoli nella Terra delle Streghe. Qui la piccola incontrerà tanti personaggi stravaganti, alcuni dei quali diventeranno suoi amici.

I biglietti degli spettacoli si possono acquistare online sul sito www.teatroditirammu.it oppure al botteghino sul posto. La Stagione Opra Nova è realizzata grazie al sostegno del Ministero della Cultura (MiC) Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana.