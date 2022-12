Menestrello senza corte per Opra Nova: continuano gli spettacoli del Ditirammu ai Cantieri

Debutta in prima assoluta per la stagione Opra Nova, venerdì 16 dicembre alle ore 21.30 alla Bottega 5 dei Cantieri culturali della Zisa, lo spettacolo “Menestrello senza corte” di e con Andrea Cusumano e Giuseppe Lomeo alla chitarra (biglietto € 12). Repliche sabato 17 alle 21.30 e domenica 18 alle ore 18.30.

Menestrello senza corte racconta del viaggio artistico fatto tra il 2004 ed il 2014 dagli stessi Cusumano e Lomeo attraverso gli spettacoli L'Amaro Credo del Mago Cotrone, A Funeral for Don Qujote, Cunto, Il Principe, Petit Cheval Blanc e Terre...Forme..Terre e Leggerezza. Ognuna di queste performance è nata da una canzone scritta da Cusumano e musicata da Lomeo, che ha poi dato vita ed ispirato l'intera drammaturgia.

Il duo racconta sulla scena la personale esperienza performativa attraverso le canzoni, alcune immagini e video degli spettacoli, le prove e i viaggi fatti per portare in giro gli spettacoli in Kerala, Marocco, Cracovia, Edimburgo, Napoli, Gibellina, Londra e Palermo. Una pièce teatrale che è un racconto proprio della compagnia in scena, attraverso le note e le suggestioni di una delle più antiche e raffinate arti popolari: la canzone.

Per i più piccoli, invece, l’appuntamento è per domenica 18 dicembre, al Planetario di Villa Filippina (ore 17.30; biglietto € 7, ingresso libero per i bambini sotto i 3 anni), per la rassegna Tutùi, con l’ultima replica di Nicù e il mago di Oz, regia, costumi e scenografie di Elisa Parrinello, in scena con Alessandra Ponente, Carlo Di Vita, Noa Flandina, Yara Baruffato, Piero Tutone, Aurora Muratore. Un riadattamento, tenero e fantastico, del celebre romanzo “Il meraviglioso Mago di Oz” di Frank Baum. Fedele ai personaggi del libro, lo spettacolo mette in scena la storia di Dorothy. La piccola vive con gli zii e un cane, finché un giorno, un tornado solleva la sua casa e la capanna del Mago Meraviglia, trasportandoli nella Terra delle Streghe. Qui la piccola incontrerà tanti personaggi stravaganti, alcuni dei quali diventeranno suoi amici.

I biglietti degli spettacoli si possono acquistare online sul sito www.teatroditirammu.it oppure al botteghino sul posto. La Stagione Opra Nova è realizzata grazie al sostegno del Ministero della Cultura (MiC) Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana.