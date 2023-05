"Evgenij Onegin", l'opera capolavoro di Cajkovskij torna sul palcoscenico del Teatro Massimo

Una storia semplice, di inquietudini, disincanto, amori perduti e rimpianti, trasformata in un capolavoro in versi dal genio di Puškin e dalla sensibilità di ?ajkovskij che ne ha fatto un’opera cardinale del teatro musicale. Evgenij Onegin, l’opera lirica in tre atti e sette quadri, composta nel 1878 da Piotr Il'ic ?ajkovskij, tratta dall'omonimo romanzo in versi di Puškin, torna da venerdì 19 maggio alle 20:00, sul palcoscenico del Teatro Massimo di Palermo, dopo 24 anni di assenza. L’allestimento è del Teatro dell’Opera di Magdeburgo e dell’Opéra de Lorraine e la mise en scène del giovane regista svizzero Julien Chavaz. Sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo, dirige il maestro Omer Meir Wellber che l’aveva già fortemente voluta come opera inaugurale della Stagione 2021, poi sospesa e riprogrammata a causa del Covid.

Nel ruolo della protagonista, Tatiana, che nell’ultimo allestimento del Teatro Massimo nel 1999 fu di Mirella Freni, canta il soprano Carmen Giannattasio e nel cast alternativo Natalia Tanasii. Mentre Onegin, archetipo dell’eroe romantico, è il baritono Artur Rucinski e nelle repliche Nikolai Zemlianskikh. I mezzosoprani Helene Schneiderman e Victoria Karkacheva interpretano rispettivamente Larina e Olga, mentre il tenore Saimir Pirgu è il poeta romantico Vladimir Lenskij e nelle repliche è Pavel Petrov. Completano il cast Margarita Nekrasova nei panni di Filipp’evna, Giorgi Manoshvili è Principe Gremin, James Kryshak Monsieur Triquet, Andrii Ganchuk Zareckij/Un capitano. La scenografia è firmata da Amber Vandenhoeck, i costumi da Sanne Oostervink. Luci di Eloi Gianini. Orchestra e Coro del Teatro Massimo, Maestro del Coro Salvatore Punturo. Repliche fino al 25 maggio.

Il debutto sarà preceduto da due appuntamenti di introduzione all’ascolto: venerdì 12 maggio, alle 18:00, in Sala Onu, a cura degli “Amici del Teatro Massimo” Anna Tedesco, presidente dell’Associazione e Andrea Gullotta, docente di lingua russa, presentano “Evgenij Onegin”. Domenica 14 maggio, alle 18:00, Beatrice Monroy sempre in Sala Onu, per “Vi racconto l’opera”, parlerà di “Evgenij Onegin” insieme agli attori Stefania Blandeburgo e Gigi Borruso. La prima di venerdì 19 maggio sarà disponibile dalle 20:00 in diretta streaming sulla Web Tv del Teatro, www.teatromassimo.it.