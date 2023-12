Open source comedy, all'Agricantus Emiliano Morana dice "Stop"

Al Teatro Agricantus di Palermo prosegue la rassegna Open Source Comedy dedicata alle nuove leve dell'umorismo tagliente e “politicamente scorretto”, figlio della migliore recente tradizione di stand up comedy. Il teatro diretto da Vito Meccio mette così a disposizione dei nuovi comici, irriverenti e senza peli sulla ligua, il suo palcoscenico per “testare” sul pubblico nuovi pezzi e spettacoli.

Giovedì 7 dicembre alle ore 21.30 salirà sul palco l'attore comico romano Emiliano Morana col nuovo spettacolo “Stop”. La vita frenetica dei giorni nostri, fatta di lavoro, corse in auto, appuntamenti e ricerca di attimi o spiragli di svago, ci costringe a sottovalutare tante cose che ci passano accanto… Per non pensare troppo e ottimizzare i tempi, preferiamo affidarci a consegne a domicilio, acquisti di cibo e vestiti on line, bollette pagate da app e così via. Ma siamo sicuri che tutto questo faccia bene alla nostra salute? Forse è il caso di urlare forte “Stop”!

Fermiamoci! Anzi, soffermiamoci un attimo a riflettere su quello che ci circonda prima che sia troppo tardi. “Stop” è uno spettacolo che vede in scena Emiliano Morana, comico che unisce il cabaret romano alla stand up comedy, accompagnato dalla chitarra da Alessandro Bonanni. Un viaggio fatto di risate che attraversa relazioni di coppia, genitori e figli, sogni artistici e addirittura spedizioni sulla luna!

Il Teatro Agricantus diretto da Vito Meccio è sostenuto dalla Regione Siciliana - Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, che ne ha riconosciuto il ruolo e la funzione artistica, e dal Mic - Ministero della Cultura. Biglietti: € 12, biglietti coppia € 20. Biglietteria on line: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/30928.