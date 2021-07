Open mic con Flora Faja, concerto al Miles Davis jazz club

Un microfono, una band e una diva del palco a disposizione per tutti. Flora Faja regola l’Open mic il 21 luglio alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Sul palco Sofia Ciringione, Laura Vassallo, Alan Geraci e Manfredi Messina alle voci e agli strumenti Giovanni Conte al pianoforte, Riccardo Lo Bue al contrabbasso e Giuseppe Madonia alla batteria.





