Tecniche di rianimazione di base: open day sul primo soccorso a Partinico

Giorno 9 novembre alle ore 16 si svolgerà a Partinico, presso la Sala delle Capriate di Palazzo dei Carmelitani, un Open Day inerente le tecniche di rianimazione di base e le manovre di disostruzione delle vie aeree. Ogni anno in Italia si registrano circa 70.000 casi di arresto cardiaco improvviso e le possibilità di sopravvivenza di un individuo che ne è colpito si riduce di circa il 10-12% ogni minuto se nessuno fa nulla. Ecco perché è fondamentale imparare le tecniche di RCP, specie per i laici, così da poter permettere all'infortunato di attendere l'arrivo dei soccorsi avanzati. L'iniziativa è promossa da Primo Soccorso Academy, ente di formazione accreditato presso la regione Sicilia, con il patrocinio del Comune di Partinico ed in collaborazione con PA Aves odv di Partinico.