Open day, percorsi per bambini: a lezione di teatro creativo con Oriana Billeci

Il teatro è un luogo magico, una cornice speciale dove il bambino può prendere confidenza con le proprie capacità espressive: corpo, voce, emozioni. Lunedì 4 aprile, PedagogicaMente invita genitori, bambini e bambine ad un pomeriggio dedicato al teatro creativo insieme a Oriana Billeci: una parte sarà dedicata alla presentazione dei corsi, ma saranno soprattutto i più piccoli a sperimentare.

Il pomeriggio, organizzato in un clima ludico positivo e sicuro, è pensato per due fasce d’età: fascia 6-10 anni dalle ore 16.30 alle 17.15; fascia 2-5 anni dalle 17.30 alle 18.15. Un assaggio di quello che saranno i corsi in programma nella sede di PedagogicaMente in via Altofonte 77 a Palermo.

Saranno proposti giochi teatrali che rappresentano uno strumento molto importante per esplorare e mettere in pratica le potenzialità creative e immaginative del bambino. I bambini sperimenteranno: a prendere confidenza con lo spazio, a giocare con le possibilità espressive del corpo, giocare con i suoni e usare parole nuove, cantare canzoni esercitando la coralità, incontrare l’altro. Lo spazio drammatico consentirà ai più piccoli di sperimentare nuovi modi di entrare in rapporto con se stessi e con gli altri, esprimere e riconoscere le emozioni, di rielaborare la loro esperienza del mondo.

Le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle norme anticovid vigenti. Per prenotare la lezione gratuita è necessario compilare il form online. Chi è Oriana? Attrice, insegnante di teatro creativo e drammaterapista in formazione. Nel 2015 ha fondato una associazione, Associazione Culturale Mecenatia, che valorizza il teatro come strumento di benessere e di crescita. PedagogicaMente è un centro educativo che sviluppa attività ludiche per le famiglie e i bambini (promozione delle buone prassi educative, lettura in famiglia, laboratori educativi).