"Il valore dei dati", online la nuova edizione del raduno di Open Data Sicilia

Si svolgerà online, il 17 aprile, mattina e pomeriggio (orari ancora da definire) il raduno Open Data Sicilia del 2021 che ha come obiettivo quello di fare emergere il valore dei dati. Dopo un discorso di apertura, relatrici e relatori avranno a disposizione 15 minuti per presentare il loro intervento, più 5 minuti di domande (tramite chat live).

Spesso il motore delle idee e dei progetti che hanno a che fare con i dati, che le nostre comunità portano avanti, è la constatazione che qualcosa - in questo contesto - non funzioni bene o per nulla. È certamente un meccanismo utile, che aiuta a cambiare le cose, che spinge a non demordere, ma che con il passare del tempo restituisce la sensazione di un sistema che non evolve. In questo raduno 2021, invece, si parte dai dati come fonte di conoscenza, curiosità, entusiasmo. Si guardano i dati a partire dal loro:

valore informativo / decisionale / democratico (basti pensare al potere dei dati aperti in tempi critici come quelli di una pandemia mondiale);

valore economico, che se non attivato diventa una sicura barriera alla loro produzione, cura e utilizzo;

valore educativo e ricreativo, perché, diciamolo pure, i dati sono anche e soprattutto divertenti.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito Open Data Sicilia.it.